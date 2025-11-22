台中勤美聖誕村打造夢幻雪景 民眾提早感受佳節氛圍

距離聖誕節剩下一個月的時間，台中市街頭已經出現濃濃的佳節氛圍。一棵7公尺高的聖誕樹佇立在勤美誠品門口，每天晚間6點到9點，整點的時間，會有飄雪的效果出現，讓民眾彷復置身於雪景之中。（記者黃仲裕／攝影）

距離聖誕節 剩下一個月的時間，台中市街頭已經出現濃濃的佳節氛圍。一棵7公尺高的聖誕樹佇立在勤美誠品門口，每天晚間6點到9點，整點的時間，會有飄雪的效果出現，讓民眾彷彿置身於雪景之中。今年邀請日本 建築大師隈研吾設計的250公尺綠廊帶座落在草悟道，以40萬顆銀白燈泡點綴，打造城市光廊，交織出一條吸睛炫目的光之道，吸引不少民眾前往打卡拍照，感受雪國中浪漫氛圍。

影片來源：聯合新聞網