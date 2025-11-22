台鐵車長廣播禁菸「請當人不要當畜牲」 旅客讚：第一次聽到這麼猛的

有台鐵車長廣播宣導禁菸，獲得旅客好評。示意圖，非新聞當事人。（聯合報系資料照）

大眾運輸全面禁菸，一名網友21日晚搭乘台鐵 列車，疑似有其他旅客在車廂抽菸，聽到列車廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」。他表示，第一次聽到這麼猛的廣播，「給車長1萬個讚」。另有網友搭乘同車次列車，他也附和是真實發生，「剛好也在同一班車上，列車長真的很棒」、「同一班車的，列車長超猛」。

一名網友21日晚搭乘台鐵列車，聽到車長廣播，「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人，不要當畜牲」。他表示，原本想說有沒有聽錯，但看到旁邊的旅客跟他一樣震驚又興奮，就知道自己真的沒聽錯。

該名網友沒來得及錄音，他表示，雖然這樣的內容確實大快人心，或符合滿多人的想法，但確實也還是有人對此有不同的意見，他擔心公布車次，或過於特定資訊，會給該車車長或相關人員帶來麻煩，所以不會透露。

對於有人在大眾運輸抽菸，其他網友表示，「今年搭自強遇到兩次了，都是清潔阿姨逮人」、「我上次是在高鐵 車上遇到有人抽紙菸，整個菸味瀰漫車廂，因為剛好要到站了，直接狂奔去找站務長告狀」、「有人會去車廂連接處或廁所偷抽，更白目的還有人拿電子煙直接在座位抽」、「有碰到廁所抽菸，兩個男生在裡面待很久，打開直接滿滿菸味，然後否認，被問在裡面幹嘛就落跑」。

台鐵近來廣播內容和口氣愈來愈霸氣，有網友分享，「上次坐台鐵突然空調全部停掉，然後就聽到車長廣播說，請不要車廂內跟廁所抽菸，不然空調系統會全部停止運作，抽菸的人真的有夠自私」、「之前有聽到廣播某車廂內乘客禁止吸菸，還直接說沒人要吸你的二手菸，懷疑同一位」、「我有聽過列車長廣播說，請勿於車門關閉時強行闖入或試圖打開車門，車門會壞掉」、「一大早遇過列車長廣播，『各位旅客，警鈴聲響起就不要再進入車廂，您的時間就是時間，別人的時間都不是時間』，聽了好爽，結果原本準點的列車，因為剛剛的事件，在下一站直接誤點2分鐘」。

也有網友說，「台鐵完全應該獎勵這位車長」、「拿掉那些制式的廣播，我喜歡這種有溫（罵）度（人）的廣播，更能讓旁人注意」、「這廣播太經典了，車長威武」。