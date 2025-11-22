我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

台關最久死囚「30年前擄人贖撕票」檢察總長提非常上訴

記者王聖藜／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳憶隆、黃春棋（圖）是關最久的死囚。(本報資料照片)
陳憶隆、黃春棋（圖）是關最久的死囚。(本報資料照片)

黃春棋、陳憶隆30年前被控犯下商人黃春樹擄人勒贖撕票案，2000年被判處死刑確定，但迄今近25年未執行槍決，因憲法法庭去年判決擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」違憲，可提起非常上訴；檢察總長邢泰釗依判決意旨，上月向最高法院替黃、陳提起非常上訴。

檢察官指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（在泰國死亡）擄走黃春樹，聯手押到新北市汐止區山區殺害、棄屍，黃銘泉等人另向家屬勒贖7000萬元(台幣，下同)，黃春棋被逮捕後供稱，徐自強、陳憶隆是共犯，3人都被檢方起訴，求處死刑。

最高法院2000年4月27日將徐自強、黃春棋、陳憶隆判處死刑確定，其中，徐自強經檢察總長提起5次非常上訴，2022年時，最高法院維持更9審判決認為，黃春棋、陳憶隆指控徐自強的證詞違背常理，改判徐自強無罪確定。

不過，黃春棋、陳憶隆判處死刑後，被關押25年遲未執行槍決，成為史上「關最久的死囚」。

2024年9月20日，憲法法庭針對死刑做出「113年憲判字第8號」判決，認為死刑有條件合憲，黃春棋、陳憶隆所適用的「意圖勒贖而擄人之罪而故意殺被害人者」是唯一死刑，不符憲法罪責原則與生命權保障的意旨。判決指出，死刑僅能適用於「情節最嚴重的犯罪」，且需符合最嚴密的法律程序保障。

憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋死刑確定判決的適用法律違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權自行提起非常上訴，再由最高法院審查並做出撤銷或駁回判決。

最高檢察署於憲法判決出爐後，陸續分案審查，邢泰釗今年10月為陳憶隆、黃春棋兩人提起非常上訴。

依規定，非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，等於陳、黃兩人「暫時免死」。

陳憶隆（圖）、黃春棋是關最久的死囚。(本報資料照片)
陳憶隆（圖）、黃春棋是關最久的死囚。(本報資料照片)

死刑 泰國

上一則

柯文哲回歸指點2026年選戰？黃國昌：選舉計畫講也講不完

下一則

台股重挫近千點 國安基金：積極應對股市動向

延伸閱讀

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑
回歸憲法定位 解決兩岸紛擾

回歸憲法定位 解決兩岸紛擾
奧克拉荷馬死囚用過最後一餐 州長減為無期徒刑 受害家屬支持寬恕

奧克拉荷馬死囚用過最後一餐 州長減為無期徒刑 受害家屬支持寬恕
全美今年執行41起死刑 年前還有6件 次數之多與黨派政治壓力有關

全美今年執行41起死刑 年前還有6件 次數之多與黨派政治壓力有關

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
立法院前院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全。記者黃婉婷／攝影

解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒

2025-11-17 14:55

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增