台股重挫近千點 國安基金：積極應對股市動向

台灣新聞組／台北22日電
受美股拖累，台股21日收盤重挫991點、收在2萬6434點，為史上第6大收盤跌點。（記者林澔一／攝影）
台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，大盤終場以重挫991點、收在2萬6434點，為史上第6大收盤跌點，跌幅高達3.61%。身為國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華指出，國安基金一直留在場內、沒有退場，對於股市動向都有積極觀察和應對，必要時一定會處理。

台股大盤昨不僅再度跌破2萬7000點，也失守季線2萬6470點關卡，成交量5498億元（台幣，下同，約175億美元）。

3大法人同步賣超台股，證交所統計，外資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額，自營商賣超152.74億元，投信賣超12.62億元，3大法人賣超1080.72億元，賣壓罩頂，股價殺聲震天。11月法人籌碼明顯鬆動，外資、投信、自營商都在賣台股，指數回檔修正壓力大。

資深分析師許博傑表示，台股是在反映前一天美股開高走低並且大跌的走勢。除了被美股拖累之外，台股還有自己的問題，許博傑指出，台幣匯率趨勢呈現貶值，外資21日已大砍台股3576億元，台股欲振無力，只要台幣匯率還在貶，台股還是會有持續下跌的壓力。

大盤止跌訊號目前難尋，台股周線已連3黑，指數明顯下彎，短中期均線發散，空方掌握主導權。法人指出，觀察過去3個月走勢，台股在2萬5500點與2萬4000點有兩次整理，這波重跌須掃清浮額，預期還有下行空間。

盤面上重要個股表現，台積電下殺70元，以1385元收盤，創10月初以來最低價，但仍在季線1360元之上，台積電市值滑落，現已不到36兆元，影響大盤指數約562點；包括鴻海、台達電、聯發科等權值股，信驊、緯穎等高價股也都重挫。

台股大跌，阮清華昨信心喊話指出，台灣今年經濟成長率預估會超過5%，基本面相當穩健，近來股市的變化是短期波動，他對台股有信心。至於AI產業是否泡沫化？阮清華表示，輝達近日公布的財報非常亮眼，從財報來看，並沒有所謂AI泡沫化的問題。

關於美股下跌，阮清華認為，主要和美國聯準會降息速度等因素有關，並不是AI泡沫化導致，他強調，股市看的是長線，不能只看12天變化。股市是經濟櫥窗，經濟好的話，就不用太擔心股市表現。

此外，台股重挫近千點，賴清德總統卻提到前總統馬英九，政權移轉時僅8000點。國民黨立委王鴻薇酸說，台股重挫，「馬維拉」救援；賴清德有事找馬英九吃藥。

王鴻薇說，台股重挫近千點，股民哀嚎遍野，也讓一直到處宣揚台股自滿的賴清德，臉上無光。沒想到賴清德受訪時，搬出快10年之前的馬英九，稱「馬英九政權移轉時僅8000點」，這樣毫無擔當的言論，再一次的把賴清德執政無能與逃避的個性，表露無遺。

王鴻薇表示，賴清德的逃避性格與無法面對壓力，已經不是第一次了。前幾天才找立法院長韓國瑜保護民進黨立委沈伯洋，讓貴為總統和三軍統帥的賴清德，備受國人質疑，也引起韓國瑜批評「自己生病，卻要別人吃藥」得到國人的廣泛認同。 王鴻薇總結，這次股票重挫，賴清德不敢面對現實，竟搬出馬維拉。原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」，可能連馬英九自己，都想不到10年後還要登板救援。賴清德把總統當得這麼窩囊，也是前無古人了。

台股 賴清德 馬英九

台關最久死囚「30年前擄人贖撕票」檢察總長提非常上訴

行政院版財劃法修正離島公式 條款三讀 白喊退回、藍要思考

