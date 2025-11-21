我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

台空服員之死掀波…勞部擬定病假未逾10天 禁雇主不利處分

台灣新聞組／台北21日電
勞動部20日宣布修正「勞工請假規則」，保障勞工病假權。圖為日前台鐵產業工會在勞保局前，呼籲勞動部重視勞工請假權益。(本報資料照片)
長榮航空孫姓空服員之死，引發外界關注勞工病假權。台灣勞動部昨公布長榮航空組員病故事件調查結果，以及強化病假權保障新措施，勞動部將明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利處分，新制預計明年元旦上路，違法雇主最高可罰百萬元(台幣，下同)。勞團質疑，超過10天難道就不被法律保障？

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，勞動部針對台灣就業通會員發送病假權益調查問卷，回收的2670份問卷中，有一成受訪者曾因請病假遭受不利處分。不利處分類型依有影響考績或升遷、扣發全勤獎金、影響排班或調班、被迫自己找代班、會被記點和懲處等，甚至有3人遭到資遣。

勞動部次長李健鴻表示，勞動部10日召開「研議保障勞工病假權會議」，邀請勞雇團體參加，決定規畫從四大面向著手保障勞工請病假的權益。

首先明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利的處分。考量勞工舉證困難，雇主於勞工說明遭受不利處分的事實後，應負舉證責任。而雇主考核時應以勞工工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不得僅以請普通傷病假日數作為考量。

此外，全勤獎金應訂於工作規則、團體協約或勞動契約，讓勞工明確知道內容。雇主扣除全勤獎金應合理且符合比例原則，如有因請病假扣除全勤獎金，不得對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼而不敢請病假。

為什麼不得為不利處分是10天？黃琦雅表示，勞動部召開諮詢會議時，勞工團體要求12天到15天，雇主團體則是3到5天。為了兼顧病假權和管理權，勞動部選擇10天做衡平考量。有媒體提問，是否請假第11天就可以做不利處分？黃琦雅回應，不論勞工請幾天病假，雇主考核應以工作能力、工作態度及實際績效綜合考量。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，若以後法定保障勞工請病假一年內未超過10日，雇主不得為不利的處分，超過10天難道就不被法律保障？桃園市空服員職業工會擔心，不利處分樣態不明確，新法仍有空間，讓雇主玩文字遊戲，將懲罰曲解為獎勵。

