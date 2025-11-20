高市一句「台灣有事」中日緊張 他曝台日友好關鍵分水嶺

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言，引發中日外交關係震盪。(美聯社)
日本首相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」言論，中日關係緊張，外界好奇為何台日如此友好。政治評論員黃暐瀚在Threads發文，其實，台灣跟日本以前也沒現在這麼好。

是因為2011年「311大地震」之後，黃暐瀚表示，台灣捐了200億日圓(約1.2億美元)，是世界捐款最多國家，震驚了日本人。日本人不理解，台灣為什麼對日本這麼關心？這麼好？更不理解為什麼日本政府要礙於「第三國」的外交壓力，從來不敢「感謝台灣」。連在2012年的地震周年追思會，都沒邀請台灣的代表上台獻花。

黃暐瀚表示，於是日本民眾開始自發接力感謝台灣，善待台灣的觀光客，終於在換首相之後、野田佳彥2012年底換安倍晉三，2013年台灣的代表沈斯淳出席追思，這年中國就缺席了。「善，可以帶來更多的善；恨，只會讓彼此糾纏」。

「你說台灣人對日本特別好嗎？其實也不是。」黃暐瀚表示，2008年5月，中國汶川大地震發生之後，台灣也慷慨捐出新台幣70.5億元(約2.2億美元)前去救援，這個數字比日本311的新台幣68.4億元還要更多。「Taiwan can Help！Taiwan is supporting !願善，帶來更多的善，別讓仇恨蔓延」。

其他網友表示，「311真的是個分水嶺，在那之前日本人不能說是討厭台灣，應該說是完全無視‧‧‧一直到311之後，開始有一系列震災的報導，還有日本人自發感謝的新聞等等，才讓雙方關係更密切」、「台日的友好是慢慢堆積的」、「這麼多年過去了，每次看到日本人還在感謝311台灣人的善心，而台灣人也會再次感謝921時日本支援搜救隊，都會再次相信國民與國民之間還是會有這種純粹互助的善意，而不是只有利益而已」、「認同，善可以帶來更多的善」。

