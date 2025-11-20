台灣依賴燃氣減碳 德學者批錯誤論述

我的頻道

特派記者林奐成／貝倫報導
聯合國氣候峰會進入關鍵政治談判，巴西外交部氣候、能源與環境大使利歐(左)、COP30主席柯利亞(左二)、巴西副總統阿爾克明說明談判進度。(特派記者潘俊宏／攝影)
氣候峰會掀起化石燃料議題，然而台灣發電仍大幅依賴化石燃料，去年台電發購電量中，火力發電量占比近80%，其中燃煤31.1%、燃油1.4%、燃氣47.2%，且政府將燃氣視為走向淨零碳排的「過渡能源」。對此，德國研究組織「新氣候研究所」(NewClimate Institute)創辦人霍恩批評，這是錯誤論述，「液化天然氣絕非潔淨燃料，端看它的來源而論，它的溫室氣體密集度堪比燃煤」。

霍恩接受本報系聯合報訪問指出，當前配合燃氣發電所興建的所有新基礎建設，加上未來長期運轉，勢必排放二氧化碳，呼籲盡快擺脫化石燃料，轉向不傷害環境與在地族群的再生能源。他也認為，天然氣價格昂貴且從國外進口，「依賴提供液態天然氣的國家」進而形成風險。

另有環團對峰會談判表達不滿。跨國環境研究倡議組織「國際石油變革」(Oil Change International)全球政策主任羅曼痛批，跟當前面對的氣候危機相比，草案提出的方案完全無用，「現在我們在草案看到的，是完全的失職」。

羅曼表示，我們不需要COP來決定召開工作坊，不需要COP針對化石燃料議題召開部長級會議，任何人都能做這個，目前談判進展無法滿足所需。

他強調，真正的氣候危機在於各國持續依賴化石燃料消費和生產，如果希望在這次COP制定關於化石燃料的有效路線圖，必須真正要求各國轉向使用再生能源，同時要問一個關鍵問題「哪個國家、何時要逐步淘汰化石燃料？不是所有國家一體適用。」

天然氣 石油 氣候峰會

氣候變遷績效指標 台灣從60名微幅進步到59名 仍屬後段班

民調:最糟糕駕駛 33%新州人指向紐約州

美缺席氣候變遷大會 中喊零碳世界 搶氣候議題領導權

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

