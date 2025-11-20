文大董座爭議 高院判陳泰然當選無效

高等法院裁定，台大前副校長陳泰然(中)當選文化大學董事長的決議無效，恐連帶影響現任校長王子奇(右)的身分效力。(本報資料照片)

文大董事會再爆爭議。中國文化大學董事長陳泰然2022年當選，但遭「校友派」黃有良等時任董事提確認董事會決議無效訴訟，主張已故前董事長張鏡湖女兒等五名「家族派」董事三次未出席董事會當然解任，卻參與董事會在董事長補選投票 給陳，台灣高等法院昨判陳當選的決議無效。

對此，黃有良表示，希望文大董事會與董事長能重新改選，並呼籲教育部 尊重判決，保持中立，不要袒護誰。

文化約有2萬多名學生、校產逾百億元台幣，在私校界規模龐大，因此董事會主導權向來備受關注。張鏡湖2019年去世後，以張鏡湖女兒張海燕為首的家族派，和校友董事代表長期無法達成共識，讓文大董事長懸缺兩年多，直到2022年，才由台大前副校長陳泰然，經補選當選文大董事長。

不過黃有良等人主張，張海燕及王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等5名董事，未出席第18屆第37、38、39次董事會，應自2021年6月16日起，當然解任董事職務，卻參加第43次董事會，在董事長補選時投票予陳，陳獲6票當選第18屆董事長，若扣除張等5人票數，陳僅取得1票。

士林地院一審時，判決黃有良等人敗訴，黃等人則再提起上訴。高院 審理，文大董事11人，第43次董事會召開前，有2人請辭，張海燕等5人經另案訴訟判決，自2021年6月16日起，與文大間董事委任關係不存在，因此實際在任董事為陳泰然等6人。

高院認為，張海燕等5人當然解任後，不得參與第43次董事會董事長選舉投票，但會議紀錄、董事長選票簽領單等，顯示張等5人不僅領取選票，更參與投票，可認陳泰然的票數裡，有張等5人的票。依照私校法規定，確認「陳泰然當選文大第18屆董事長」決議無效。

校友派代表律師劉仁閔表示，既然第18屆的董事長以及張海燕等部分董事在當時早已當然解任，當然第19屆董事會改選也無效，而後續由第19屆董事會選出的文大現任校長王子奇，身分效力也有問題。

劉仁閔談到，由於法院已判決陳泰然董座身分違法無效，依私校法，文大董事會現應由18屆5名校友派董事延任，屆時將行文教育部，希望盡速回復到上述狀態，讓董事會回到合法正軌。

王子奇則表示，告訴人與被告訴人均非校方，要收到判決書後才能回應。文大則說，本案爭點是董事會問題，與學校無直接關聯，不便評論，後續將由董事會處理相關事宜，校務均正常運作。

教育部強調，台北高等行政法院今年8月作出判決，指若撤銷教育部當年核定由陳泰然出任文大董座，將讓校務運作及相關法律關係長期陷入不確定，影響教職員生權益與學校發展，因此未撤銷教育部核定。將依照法院維持法律安定性的意旨，並依私校法及相關規定處理後續事項。