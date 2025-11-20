「雜物亂堆、家人隨地便溺」楊宗緯被控惡鄰 議員揭挾怨報復內幕

楊宗緯遭社區住戶投訴是惡鄰居，疑與保全招標案有關，遭到挾怨報復。(本報資料照片)

歌手楊宗緯今年8月大陸西寧演出墜落舞台重傷，返台休養，期間擔任住處社區主委，卻遭到其他住戶爆料投訴是惡鄰居，並列出種種驚人行徑，疑與保全招標案有關；市議員揭他是「遭到挾怨報復」。而楊宗緯上個月在微博 發出紀錄片的截圖，喊話要遠離是非之地，似是針對自身住處的事件抒發心情。

據「鏡週刊」報導，社區住戶投訴楊宗緯一家雖然買下一層兩戶打通，但梯廳間仍受到法律規範，必須保持淨空，可他們家卻將私人雜物堆放在梯廳間，曾貼公告提醒，卻遭置之不理，更指其家人隨地便溺，還將停車場感應器玩壞，造成住戶停車不便。

網友翻出楊宗緯上個月在微博的發文，貼出「完美鄰居：美國社區槍擊 悲劇」紀錄片截圖，發文：「遠離是非之地。不過如果不夠有錢，遠離得了嗎？」該部紀錄片案件為2023年發生的社區槍擊案，鄰里之間的衝突演變長達2年多，對比如今他被住戶投訴成為惡鄰居，內心似乎充滿無奈之情。

對於鄰居爆料的種種行為，楊宗緯19日下午在微博發文做出回應。他分享新北市議員蔡淑君的影片，蔡淑君在影片中表示收到住戶的陳情，指媒體報導楊宗緯的內容有誤，起因是上一屆主委與前保全公司，在最新一期招標沒有得標，所以才會對主委楊宗緯挾怨報復。

楊宗緯也寫道「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」並呼籲「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子」。