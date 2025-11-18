我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

弭平雞排之亂 台大電機校友請客護校譽「沒在跟你匿名的」

記者黃義書 、林怡秀／台北18日電
順利領到雞排的同學高喊「謝謝學長！」爽吃免費的雞排。(記者黃義書／攝影)
順利領到雞排的同學高喊「謝謝學長！」爽吃免費的雞排。(記者黃義書／攝影)

一名自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前發祭品文，說台北市一定至少會放2天假，如未命中將發送300份雞排與100杯珍奶。但台北市並未放颱風假，原本16日依約要發雞排結果爽約。一名台大電機系已畢業學長見狀在Threads宣布17日下午3時在台大傅鐘發放400份雞排，以行動捍衛母校的尊嚴。學長並強調「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大的尊嚴遠不止這400份雞排。」

16日下午，在台大傅鐘四、五百位民眾排隊等領雞排未果引熱議。校方在也接獲17日同地點發雞排的訊息，提早在現場備戰。並以「舉辦活動需要申請」，因未申請不准在此校內發雞排，並驅趕排隊的學生、民眾。

17日下午近3點時，電機系學長又再發文表示，改在台大校門口發送400份雞排。學生、民眾隨即趕到校門口排隊領雞排。

一名台大電機系已畢業學長（右一），因不滿自稱台大大氣系的學生發祭品文，爽約未發雞...
一名台大電機系已畢業學長（右一），因不滿自稱台大大氣系的學生發祭品文，爽約未發雞排。自掏腰包在台大發400份雞排，以行動捍衛母校的尊嚴。(記者黃義書／攝影)

校警協助引導排隊人潮，同時要求發送雞排的學長出示證件，證明是台大校友。經證實為校友後，校警協助發送雞排。順利領到雞排的同學高喊「謝謝學長！」爽吃免費的雞排。

電機系學長受訪表示，有人沒拿到雞排，「酸民」會嗆台大，單純只是看不下去，才發送雞排，來捍衛學校尊嚴。對於發祭品文的可能不是台大大氣系的學生，學長表示，沒關係，但對學校造成傷害，還是想出來維護一下。「希望我的行動能告訴大家，台大發雞排，沒在跟你匿名的」。

有人發祭品文卻是要校友買單。學長說，如果再有匿名發文，就不要認為是台大。要看是不是真實的姓名。400份雞排。花了大約3萬5000元台幣(約1100美元)左右。

據「壹蘋新聞網」報導，送雞排的台大校友是YouTube訂閱數擁有1.59萬訂閱數的網紅「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」。

一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生發祭品文，爽約。宣布在台大發...
一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生發祭品文，爽約。宣布在台大發400份雞排，學生、民眾排隊領取雞排。(記者黃義書／攝影)

