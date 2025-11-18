我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

SBL籃球聯賽假球案 前MVP柯旻豪重判7年

記者李隆揆／台北18日電
台灣SBL假球案，曾獲選年度MVP的裕隆籃球隊前隊員柯旻豪被重判7年；圖為柯旻豪效力裕隆隊時出戰畫面。(本報資料照片)
台灣SBL假球案，曾獲選年度MVP的裕隆籃球隊前隊員柯旻豪被重判7年；圖為柯旻豪效力裕隆隊時出戰畫面。(本報資料照片)

台灣SBL「超級籃球聯賽」前年爆發假球簽賭案，10名裕隆隊前球員遭起訴，士林地方法院昨依詐欺取財、網路賭博、違反運動彩券條例等罪判10人1年8月至7年徒刑，其中曾獲MVP的柯旻豪判刑7年最重；另有組頭及球員友人等5人判8月至2年徒刑。球員吳季穎供出犯罪事證，依證人保護法減刑判2年，緩刑5年。

判決指出，裕隆籃球隊前球員吳季穎、柯旻豪、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及斑霸，2023年2月至4月於SBL第20屆賽季期間，出戰柏力力、台啤、台銀等籃球隊6場賽事中，控制球賽分數並詐取賭金。

吳季穎、柯旻豪、顏聞佐、李其恩，及吳的友人黃品瑄、邱廷昱、張曉悌、游舜翔，另透過九太科技籃球隊前助教、地下簽賭網站組頭邱繼緯，2021年至2023年間多次簽賭。

涉案球員被檢方指控，以故意投失、故意失誤、密集傳球、故意不接球、故意不傳球等表現，依照事前獲悉或場上接獲指示，控制比分贏得賭資。法院審理時，柯旻豪辯稱吳曾告知下注內容但他未理會，邱忠博辯稱是板凳球員未上場，另有球員辯稱比賽中失誤是因對方防守強勢等。

法官清查對話紀錄、金流、證述，再比對特定賽事的錄影，發現關鍵時段涉案球員確實有異常表現，認定他們有操控比分犯意聯絡，吳、柯且透過邱繼緯及黃品瑄等人詐賭。

法官認定，柯旻豪不思珍惜運動天賦，利用資深隊員之姿，身居核心勾串其他球員簽賭、打假球；其餘球員貪圖報酬，配合柯控分詐賭，帶動籃壇假球風氣，妨害運動競技賽事公平，敗壞台灣職籃發展及社會風氣。

10名球員中，除吳季穎獲判緩刑，李其恩參與控分僅一場，坦承犯行，判1年8月，也緩刑4年。5名非球員中，張曉悌判刑8月，另4人坦承犯行，均緩刑。

球員周暐宸判刑4年9月，偵審時具結證述不一，法院依職權另告發偽證罪；斑霸為塞內加爾籍人，判刑5年2月，執行完畢後驅逐出境。

此案法官依運動彩券發行條例「詐術妨害賽事公平罪」重判8名球員，該條例規定，3人以上共同犯罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科台幣2000萬元以上5000萬元以下罰金。

SBL假球案一審判決
SBL假球案一審判決

上一則

台男星王大陸為閃兵案出庭 認罪求輕判 法庭起身道歉被制止

下一則

閃兵冤大頭榜首、檢補求刑1年 王大陸出庭面無表情

延伸閱讀

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪判7年最重

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪判7年最重
MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人

MLB／誰能撼動大谷、賈吉MVP霸業？官網點出10位候選人
4度拿全票 大谷翔平4奪年度MVP

4度拿全票 大谷翔平4奪年度MVP
大谷笑稱：退休時 會記得出色的一年

大谷笑稱：退休時 會記得出色的一年

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費