我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

與俄做生意國課500%關稅 川普「最強烈表態」挺斷普亭金源

預測失準 台自稱大氣系網友發雞排爽約 500人撲空

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名自稱台大大氣系學生的網友，揚言預言颱風假失準發雞排，16日中午在台大傅鐘下聚集人潮，最早排隊民眾清晨6時多就抵達，現場超過500名學生及民眾。但時至中午12時，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。(記者林俊良／攝影)
一名自稱台大大氣系學生的網友，揚言預言颱風假失準發雞排，16日中午在台大傅鐘下聚集人潮，最早排隊民眾清晨6時多就抵達，現場超過500名學生及民眾。但時至中午12時，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。(記者林俊良／攝影)

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發文預測台北市會連放2天假，如果不準就發雞排珍奶。結果預言失準，原本宣布16日中午會在台大校園內發放雞排，但該網友卻未現身，超過500名學生及民眾到現場排隊撲空，許多人大感失望直呼「被騙了」，人潮12時半以後才逐漸散去。

17日一早就有大批民眾在台大傅鐘前等待，有人甚至6時就來排隊，也有人從高雄上來，為的就是這份雞排跟珍奶，只是網路上匿名PO文不斷，一會說發雞排的時間和地點改了，一會說要改發東山鴨頭，這讓排隊民眾紛紛在猜測該名學生到底會不會兌現承諾，最終證明是鬧劇一場，只好無奈地離去。

對此，台大表示無法確認發文者身分，呼籲師生與社會各界應理性明辨網路訊息，並強調若要在校園舉辦吸引人潮的活動，都應事前向相關單位申請與審核。

台大表示，相關貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。

台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

此外，台大強調，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

台大

上一則

台國安局示警5款中國AI模型藏風險 在野酸「認知作戰」

延伸閱讀

山下智久嘗「雞排、牛肉麵」店家曝光 中文限動：很好吃

山下智久嘗「雞排、牛肉麵」店家曝光 中文限動：很好吃
山下智久大啖珍奶 叮嚀粉絲：沒健身最好少喝

山下智久大啖珍奶 叮嚀粉絲：沒健身最好少喝
中小學「秋假」帶火親子遊 上海迪士尼排2小時還沒進園

中小學「秋假」帶火親子遊 上海迪士尼排2小時還沒進園
台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊

台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉