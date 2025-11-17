送雞排匿名文也信 台灣還有什麼騙不到？
一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，日前在網路放話鳳凰颱風台北市會連放2天假，如果不準就發雞排珍奶，結果黃牛害500多人撲空。台灣知名BBS「批踢踢」創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書指出，台大雞排事件，是一個不錯的課程。一封匿名雞排祭文，可以騙500個人排隊。台灣還有什麼騙不到？
杜奕瑾在臉書回應網友時也說，發文說自己台大大氣系大家就信了？台灣應該要安排詐騙的社交演練。類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校以及公司行詐、做社交演練，然後給予評比以及教育機會。
後續又有一名網友匿名自稱是該名學生，並且PO文致歉「我不是台大大氣系，也不是台大學生」，當初會匿名發颱風假、祭品文，只是因為碰上感情與情緒問題，想找個出口發洩，沒想到竟牽扯到系所、學校以及無辜同學。不過貼文曝光後，多數人認為，這篇文也可能是造假的。
文章說，對於台大大氣系的全體師生，被提及的同學，以及遭到情緒波及的女生，還有排隊領雞排、珍奶的人，「我都真心說一聲：對不起。」文章作者提到，匿名不代表不用負責，這次極度幼稚的行為，他會承擔後果，也會記住教訓、不再重蹈覆轍，希望事件能夠到此為止。
