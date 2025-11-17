我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

送雞排匿名文也信 台灣還有什麼騙不到？

台灣新聞組／台北17日電
日前鳳凰颱風來襲之前，一名自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話，台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言失準，宣布16日中午在台大校園內發放雞排，時至中午12時，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。(記者林俊良／攝影)
日前鳳凰颱風來襲之前，一名自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話，台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言失準，宣布16日中午在台大校園內發放雞排，時至中午12時，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。(記者林俊良／攝影)

一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，日前在網路放話鳳凰颱風台北市會連放2天假，如果不準就發雞排珍奶，結果黃牛害500多人撲空。台灣知名BBS「批踢踢」創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書指出，台大雞排事件，是一個不錯的課程。一封匿名雞排祭文，可以騙500個人排隊。台灣還有什麼騙不到？

杜奕瑾在臉書回應網友時也說，發文說自己台大大氣系大家就信了？台灣應該要安排詐騙的社交演練。類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校以及公司行詐、做社交演練，然後給予評比以及教育機會。

後續又有一名網友匿名自稱是該名學生，並且PO文致歉「我不是台大大氣系，也不是台大學生」，當初會匿名發颱風假、祭品文，只是因為碰上感情與情緒問題，想找個出口發洩，沒想到竟牽扯到系所、學校以及無辜同學。不過貼文曝光後，多數人認為，這篇文也可能是造假的。

文章說，對於台大大氣系的全體師生，被提及的同學，以及遭到情緒波及的女生，還有排隊領雞排、珍奶的人，「我都真心說一聲：對不起。」文章作者提到，匿名不代表不用負責，這次極度幼稚的行為，他會承擔後果，也會記住教訓、不再重蹈覆轍，希望事件能夠到此為止。

日前鳳凰颱風來襲之前，一名自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話，台北市會連放兩天...
日前鳳凰颱風來襲之前，一名自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話，台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言失準，宣布16日中午在台大校園內發放雞排，時至中午12時，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。(記者林俊良／攝影)

台大 詐騙 人工智慧

上一則

鄭麗文會見德駐台處長、秀與5國代表合照 破遭歐洲封殺傳聞

下一則

預測颱風放假失準…網友發雞排爽約 500人台大排隊撲空

延伸閱讀

山下智久嘗「雞排、牛肉麵」店家曝光 中文限動：很好吃

山下智久嘗「雞排、牛肉麵」店家曝光 中文限動：很好吃
山下智久大啖珍奶 叮嚀粉絲：沒健身最好少喝

山下智久大啖珍奶 叮嚀粉絲：沒健身最好少喝
黑白集／三年抵一命 廉價打詐的豈止司法

黑白集／三年抵一命 廉價打詐的豈止司法
中小學「秋假」帶火親子遊 上海迪士尼排2小時還沒進園

中小學「秋假」帶火親子遊 上海迪士尼排2小時還沒進園

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉