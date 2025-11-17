預測颱風放假失準…網友發雞排爽約 500人台大排隊撲空

一名自稱台大大氣系學生的網友，揚言預言颱風假失準發雞排，但該位網友並未現身。(記者林俊良／攝影)

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台大 大氣系學生的網友匿名發文預測台北市會連放2天假，如果不準就發雞排珍奶。結果預言失準，原本宣布16日中午會在台大校園內發放雞排，但該網友卻未現身，超過500名學生及民眾到現場排隊撲空，許多人大感失望直呼「被騙了」，人潮12時30分以後才逐漸散去。

16日一早就有大批民眾在台大傅鐘前等待，有人甚至早上6時就來排隊，也有人從高雄上來，為的就是這份雞排跟珍奶，只是網路上匿名PO文不斷，一會說發雞排的時間和地點改了，一會說要改發東山鴨頭，這讓排隊民眾紛紛在猜測該名學生到底會不會兌現承諾，最終證明是鬧劇一場，只好無奈地離去。

對此，台大表示無法確認發文者身分，呼籲師生與社會各界應理性明辨網路訊息，並強調若要在校園舉辦吸引人潮的活動，都應事前向相關單位申請與審核。

台大表示，相關貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。

台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

此外，台大強調，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。