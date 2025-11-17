新聞評論／高雄驚奇：25億便當店與天價蚊子商場

高雄鳳山車站完工超過1年4度流標，台鐵規畫改由自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，站內則規畫部分空間作全台首座「台鐵便當觀光工廠」。(本報資料照片)

新完工的台鐵 高雄及鳳山車站大樓，外觀都蓋得恢弘氣派，詎料，兩座車站招商均乏人問津。高雄車站三度招標都只有一家投標；耗資25億(台幣，下同)建造的鳳山車站大樓更因連續四次流標，台鐵宣布收回自營開設便當觀光 工廠，被譏為「最貴便當店」。這兩座造價昂貴的大樓淪為蚊子館，究其根源，全是中央與地方一手孵化，更一步步將高雄負債推向深淵。

高雄兩座重要車站大樓招商皆告失利，都是早可預見的結果。鳳山雖是高雄市人口最多的行政區，但鳳山車站每日進出人流僅7000多人，關鍵在車站本身並未與鄰近的捷運鳳山站共構，亦無連通道，缺乏交通轉乘的整合效應，先天就欠缺人流導入的條件。

當初鐵道局推動高雄鐵路地下化時，市府也重畫鳳山車站周邊土地，拆除舊站改建新站。原本鐵道局規畫將車站大樓作為旅館使用，陳菊市府卻更改設計，要求有文創青創、電影院 、百貨聚落等多功能空間，最後設計出古城造型、10層樓商場的「空中鳳城」。

為興建量體龐大的新站，市府迫遷了一百、兩百戶周邊曹公圳的居民。且因遷就外觀特殊的古城造型，內部坪數縮減，加上與原有設計用途不同，戲院跟餐廳進駐卻面臨樓高與承重不足。而車站動線也對旅客極不友善，從站內到站外道路距離遙遠，車站長期欠缺臨停區，均迭遭民眾詬病。但不論是負責興建的鐵道局，或主責車站周邊重畫及規畫的市政府都各行其是，並未站在使用者角度進行統合及改善。

在先天不良、後天又欠缺規畫下，自去年7月空中鳳城完工迄今，台鐵招標四次，期間雖降低營運權利金等諸多讓利條件，均無人問津，唯一成功出租的只有車站屋頂太陽能板，空中鳳城變成「空中封城」。近日台鐵宣布收回自營，卻是打算回歸「本業」改造成便當觀光工廠。因效益與成本根本不成比例，外界譁然，不但被譏為「25億民主便當店」，居民期盼商場帶動地方發展的希望也落空，難怪高雄負債始終居高不下。

而這種地方諸侯動輒將手伸入中央土地利用與建築設施規畫，在高雄更是屢見不鮮，不僅違反責任政治，更帶來深遠且難以收拾的後遺症。鳳山車站就是最典型的案例，造成中央與地方的財政赤字更加惡化。

經費近200億的高雄車站大樓情況也不遑多讓。興建期長達20年的交通黑暗期，導致商圈沒落。就在完工前夕，外界赫然發現，高達1.6萬坪商業空間的大樓竟完全未與鄰近商圈連通設計；而車站周邊道路設計動線複雜，行人與駕駛都被迫九彎十八拐才能進入車站，更難吸引逛街人潮。

地方政府只在意主體建築是否蓋得氣派漂亮，未與中央就車站與周邊商圈的整合及動線進行橫向聯繫與實質改善，讓高雄車站成了矗立在車水馬龍中的孤島車站。周邊居民及商家好不容易盼到完工，偏偏中央去年底又突然宣布高鐵南延至高雄車站，更讓廠商不想冒著將迎來另一個20年交通黑暗期的風險進駐。

果不其然，高雄車站今年6月開始招商，連續兩次都僅一家投標而流標，被形容是「最熱地段、最冷招標」。台鐵被迫修改合約，放寬一家也符合資格，雖然上月底三度招標，總算等到一家投標，但前景依舊悲觀，軌道經濟恐成空中樓閣。

日前高雄市長陳其邁赴議會報告明年高雄市總預算案，遭國民黨議員質疑市府債務多、捷運不斷借錢。看看恐成蚊子館的高雄與鳳山車站大樓，難不成將來只剩搭車、打卡和買便當的功能嗎？