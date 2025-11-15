我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

185家攤商 紐約聯合廣場冬日市集回歸 增添節日氛圍

不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣

李宗盛牽線曾寶儀捐門諾復康車 「車身印上曾志偉」原因曝光

記者王燕華／花蓮即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人曾寶儀捐贈花蓮門諾醫院價值200萬元的復康車，車身印有她和父親曾志偉的名字。（門諾醫院提供）
藝人曾寶儀捐贈花蓮門諾醫院價值200萬元的復康車，車身印有她和父親曾志偉的名字。（門諾醫院提供）

音樂人李宗盛牽線、藝人曾寶儀15日捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元（台幣，約6.5萬美元）的復康車，提供長者就醫、復健、返家接送服務。車身上印有「曾志偉、曾寶儀愛心捐贈」字樣，曾寶儀笑說，希望長輩看到她父親的名字，更有親切感。

捐贈儀式選在李宗盛捐建的吉安失智園區年華樓，曾寶儀親自出席，她說，自己一直想為花蓮做些什麼，也默默關注花東交通議題，先前捐贈3輛復康車陸續投入服務，今年則想讓這份心意落在花蓮。

曾寶儀感謝李宗盛牽起這條善的循環，「讓我有機會能做一點小事」；她專程來花蓮參加捐贈儀式，希望更多人知道花蓮需要幫忙，「後面有一些人跟著來」，也希望這輛車能到花蓮各角落，陪伴更多需要的人。

她的父親曾志偉的名字也印在車身上，曾寶儀笑著解釋「因為長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感。」

門諾醫院院長莊永鑣說，花蓮近年地震與颱風影響，災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現，愛心捐贈的復康車來得正是時候，讓長輩在災後仍能安心就醫、穩定生活。

門諾醫院表示，吉安園區今年落成，年華樓是由李宗盛捐贈打造的長照大樓。門諾團隊盼把照護從園區向外延伸，曾寶儀捐贈的復康車，補上最關鍵的交通拼圖，除提供長者就醫、復健、返家接送外，未來也會伸至壽豐、海岸線及偏遠聚落服務。

藝人曾寶儀（右）捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元的復康車。（門諾醫院提供）
藝人曾寶儀（右）捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元的復康車。（門諾醫院提供）
藝人曾寶儀（右）15日出席復康車捐贈儀式，她暖心說，願意站在鏡頭前，是希望更多人...
藝人曾寶儀（右）15日出席復康車捐贈儀式，她暖心說，願意站在鏡頭前，是希望更多人看到花蓮的需求。輛價值200萬元的復康車。（門諾醫院提供）

長照 地震

上一則

慈濟援建0403大愛屋落成 震災戶開心賞屋「要想怎麼分配房間」

延伸閱讀

花蓮陸配村長訴願贏了 因國籍法遭解職處分撤銷

花蓮陸配村長訴願贏了 因國籍法遭解職處分撤銷
五月天石頭回歸了 永生難忘李宗盛叮嚀金句

五月天石頭回歸了 永生難忘李宗盛叮嚀金句
「影后」慶功宴 楊謹華自爆索吻柯佳嬿內幕：感覺超棒

「影后」慶功宴 楊謹華自爆索吻柯佳嬿內幕：感覺超棒
金鐘60／嚴藝文最遺憾是「壁虎」黃迪揚雙頭空自嘲：跌落神壇

金鐘60／嚴藝文最遺憾是「壁虎」黃迪揚雙頭空自嘲：跌落神壇

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品