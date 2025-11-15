光電3法修正 山林設大型光電需環評

我的頻道

台灣新聞組／台北15日電
圖為台南烏山頭水庫的水上光電板。(本報資料照片)
為避免光電破壞環境疑慮，立法院昨日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂定國家風景區、地質敏感區、野生動物棲息地、重要濕地、山坡地等案場，在設置太陽光電系統前應實施環評，屋頂型或面積100平方公尺以下的光電不在此限。

環境部環保司長徐淑芷表示，修法通過後，光電業者勢必重新盤點地點，首先避開需要環評的區位；若無法完全避開，可能因此調整開發模式，例如擴大規模以符合成本效益；若規模過小但仍需環評，光電業者恐怕會因成本不符效益而放棄。不過徐淑芷也強調「環評沒有那麼可怕」。

經濟部表示，對這次修法內容深表遺憾。修法未考量不同光電案場的實務差異，一致性要求進行環評程序，將造成合法光電廠商遭受重擊、偏遠或農漁村自用光電設置受影響、出口廠商取得綠電延宕、國家淨零時程被拖累等四輸局面。呼籲各界以理性、科學方式討論能源政策。

立法院昨三讀通過修正環評法部分條文，明訂九種情況設光電設施都要先環評，包括國家風景區、經畫定的地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區、野生動物保護區或野生動物重要棲息環境、重要濕地、台灣沿海地區自然環境保護計畫核定公告之自然保護區、農業區農業用地、政府核定補助或獎勵實施造林土地。

另外，三讀條文指出，山坡地設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或面積達五公頃以上；水面型太陽光電系統若容量1萬瓩以上，或面積五公頃以上，或是裝置容量4萬瓩以上，或面積40公頃以上就必須環評。

為防止山林、國家公園鋪設大量光電板，三讀通過的「發展觀光條例」、「地質法」部分條文明定，國家級風景特定區、地質遺跡敏感區、山崩與地滑地質敏感區，不得設置地面型或水面型光電系統。

民進黨立委陳培瑜批評，光電三法修法荒謬，傷害台灣能源轉型與產業發展，草率將子法內容塞進母法，無法真正解決問題，反而會讓全國光電審查陷入混亂。

台灣氣候行動網絡研究中心等六大環團昨發出聲明稿，強調修法採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯。

