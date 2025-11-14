才封堵堤防…花蓮馬太鞍新堰塞湖又潰決 5300人無法返家

花蓮縣馬太鞍溪上游13日再新生堰塞湖，第一波潰決洪峰再度淹入萬榮鄉明利村。明利村民日前才因鳳凰颱風飽受淹水之苦，水利署施工改變疏洪道路、圍堵堤防缺口。村民抱怨，「不是說改河道了嗎，怎麼又沖進來？」行政院公共工程委員會主委陳金德說，馬太鞍溪河床和堤防一樣高，水會從任何一個地方溢流。(圖／林保署花蓮分署提供)

花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及堤防封堵作業，「水怎麼又沖進來？」因堰塞湖紅色警戒無法解除，萬榮等3鄉鎮5321名撤離居民仍無法返家。

因溢流持續，花蓮縣府晚間宣布下游警戒區光復鄉全鄉及鳳林長橋里、萬榮明利村今天停班停課。

馬太鞍溪舊堰塞湖9月23日潰決，目前還蓄水約69萬噸；10月21日在下方形成另一堰塞湖，當天就潰堤；昨天的堰塞湖是第3個。林保署花蓮分署長黃群策說，新堰塞湖位在舊堰湖溢流口下方約300公尺，在先前2個堰塞湖中間。

因鳳凰颱風警報解除，林保署原定昨天上午7時解除紅色警戒，讓撤離居民返家。未料清晨6時30分空拍發現新堰塞湖，估算蓄水量約100萬噸，下午4時可能溢流，隨即通知下游施工人員、機具撤離；光復鄉公所接獲縣府停班課及撤離通知後立即啟動，也請警車協助廣播。

但下午1時40分堰塞湖即提早溢流，隨後疑因壩體不穩潰決，滾滾洪峰直接沖進明利村。「水聲很大」，目擊的丁姓男子說，下午他在明利村堤防看河流狀況，發現重機械撤退，接著聽到很大的水聲，他馬上跑到高處避難；下午2時水就淹入明利部落。部落劉姓婦人無奈說，這兩天好亂，一直反反覆覆，都吃心臟的藥，「讓我的心堅強一下」。

行政院工程會主委陳金德表示，馬太鞍溪河床跟堤防一樣高，疏濬速度不是那麼快，加上堰塞湖後留下來的土石又墊高，「有堤防卻等同沒有堤防一樣」，任何地方都會溢流出去，水利署已加緊補足有可能再溢出的地方，但長久之計是要加速疏濬。

水利署第九河川分署副分署長陳世峰說，昨天凌晨完成日前溢流處的導流及封堵，還持續加固，但新堰塞湖潰決，等洪峰過後立即進場檢查，發現做的設施都完好如初，但村民說水又淹進去，可能是附近野溪溪水流入。