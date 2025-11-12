新聞評論／補充保費到勞保撥補 民進黨的廉價改革

衛福部長石崇良。 （本報資料照片）

衛福部長石崇良日前拋出補充保費 新制變革，強調是為健保 財務改革不得不為，卻因引發強烈民怨，旋遭政院喊卡。健保入不敷出由來已久，衛福部不從根本面擴大費基，卻只想走補充保費的蹊徑「拔雞毛」。與此相映的，是民進黨面對勞保破產危機的處理，同樣怯於改革，只能年年以「撥補」的方式補漏，還聲稱「撥補也是一種改革」。這樣的「改革」，還真廉價。

今年邁入30年的全民健保，財務早已岌岌可危；政府不敢調漲健保費率，只能挖東牆補西牆。在不斷「勒緊腰帶」的情況下，健保資源長期錯置。年初爆發的急診壅塞潮，癥結就在急重難罕健保給付偏低，不少醫院因護理人力荒順勢關閉賠錢的加護病房，導致醫學中心急重症患者難以紓解，急診醫療幾近崩潰，許多年輕醫生也因此捨棄重症，改投入醫美及「輕薄短小」科別。健保無論在財務或制度面，都亟待改革。

但無論藍綠執政，調漲健保費率都是敏感的議題，幾乎每位衛福部長上台，都要強調任內不漲健保費。上任不久的石崇良，則稱在不調整健保費率的前提下，將展開補充保費三大改革。結果，他卻是挑「好拔的雞」下手，選擇以退休族、上班族、小資族為主的存股族開刀。而真正高收入的資本利得者及股市交易大戶，則因開徵困難，不在課徵之列。這波洶湧的民怨，反映的是百姓的相對剝奪感。

面對質疑，石崇良聲稱，改革是為了健保公平。問題是，若要追求公平，就應正視健保收入的結構性問題，回到根本的費基，包括重啟被擱置的家戶總所得討論。此外，也可提高一般保費，或以加收部分負擔方式杜絕健保的濫用；否則，柿子挑軟的吃，算什麼改革？

這種避重就輕的作法，也出現在勞保年金改革 。蔡政府當年一上台，就挾國會優勢，大砍軍公教退休金。時任副總統並擔任年金改革委員會召集人的陳建仁說，「年金改革若不『及早』啟動，勞保基金恐怕撐不久。」但直到蔡政府卸任，面臨破產危機的勞保年金改革始終文風不動，把問題留給後人。

民進黨不敢推動勞保年金改革，卻選擇「預算撥補」的方式，從2020年起持續撥補勞保基金，金額一路攀升。六年來，總計已達3870億台幣（約125億美元）。面對外界質疑：為何勞保年金改革毫無動靜，勞動部前部長何佩珊竟聲稱「撥補就是改革」。事實上，所謂政府撥補，只是拿全民的納稅錢去填補黑洞，幫民進黨怯於改革遮羞，只不過遮羞布愈換愈大。

諷刺的是，近日藍白重啟停砍公教年金提案，民進黨團言明反對修法。蔡英文更稱，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算救不了大家的退休金，因此改革不能走回頭路。話說得道貌岸然，那麼破產危機更迫切的勞保，為何卻說「撥補就是改革」呢？

根據最新勞保精算報告，因政府近年大力撥補，加上勞保基金投資效益提升，勞保基金破產年限將從前次精算的2028年延至2031年。但勞保「潛藏負債」攀升至13.23兆台幣，較上次精算的10.29兆，暴增近3兆。2024年勞保收支短絀，則暴增為665億元。換言之，光靠政府撥補，根本無法止住勞保基金的失血。何況，勞保年金還連動CPI調漲機制，近年的撥補都被通膨給付給吃光，撥補對改善勞保財務已於事無補。

從健保到勞保，都是民進黨不願面對的炸彈，只想用便宜行事或掩耳盜鈴的方式把危機拖下去。這種「改革」法，好意思嗎？