台薪資增幅創高 近7成員工薪資仍低於平均 1原因多數人無感

主計總處統計，今年前三季經常性薪資達4萬7751元台幣，增幅創25年同期最高，但低於此平均數員工比率高達69.77%，創歷年同期最高；圖為示意圖。(本報資料照片)

主計總處昨天發布受僱員工薪資，累計1月至9月全體受僱員工經常性薪資平均數4萬7751元(台幣，下同，約1500美元)年增率3%，創25年同期最大增幅，剔除物價因素，實質經常性薪資平均數年增1.21%，也創5年同期最高增幅；扣除物價後實質總薪資平均數年增1.87%，創7年最高。不過，低於經常性薪資平均數的員工卻達69.77%，比率創歷年同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主因為高薪族將平均值拉高，導致平均數以下員工占比增加，但仍比第一季69.81%、前兩季69.82%略低。

此外，美國對等關稅造成9月無薪假人數明顯攀升，9月全體受僱員工加班工時也可看出衝擊。全體受僱員工9月加班工時平均8.5小時，月減0.3小時；製造業單月加班工時16.8小時，月減0.5小時，其中連電子零組件加班工時28小時，也月減1.6小時，電腦電子及光學製品16.3小時，月增0.8小時。

傳統產業方面，紡織業加班工時年減3.6小時，月減0.9小時；石油 及其製品月減1.3小時、橡膠製品月減0.5小時、塑膠製品月減1小時、基本金屬月減0.3小時、汽車及零件業月減0.5小時。

另一方面，與AI 相關的電子零組件、電腦電子產品及光學製品等受僱人數持續呈現正成長，但塑橡膠、基本金屬及紡織業受僱員工人數則持續月減，產業差異明顯。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣經濟主要靠出口，今年主力尤其是AI，如果電子業相關就業人口全數計入約100萬人，少數人把薪資拉高，多數人對薪資增幅無感。此外，近期AI泡沫風險不確定性升高，加上232條款未定，明年一旦反轉，恐怕對台經濟打擊甚深，情況就會不一樣。

吳大任說，台灣就業人數約1100萬人，最多是服務業，可能達700萬以上，但薪資待遇最好的就是半導體產業、人數約30幾萬人，如果把電子業全部就業人口計入，也不過100萬人，等於高薪就是100萬人，把薪資拉高，以致整體平均後雖然很高，但大家無感。台積電 運動會宣布發2.5萬元獎金，有些人月薪可能才3萬、4萬元，台積電獎金就快一個月薪水，差異很大。

他強調，台灣整體經濟以出口為主，去年占國內生產毛額（GDP）比重達63%，今年可能突破7成，但主要是AI貢獻最大，傳產甚至衰退，出口表現兩極化。此外，服務業2023年解封後還不錯，但至今成長幅度停滯，主要是國旅CP值不好，很多人寧可出國，影響整體服務業表現，真正加薪者不多。

譚文玲說，影響加班工時因素如工作天數、受僱人數增減都會有關，例如9月有颱風，部分縣市有停班，也會影響加班工時。至於電子零組件訂單火熱，9月加班工時呈現月減，可能與其受僱人數月增1.6萬人有關，僱用人數增加，也會分散產能減少加班。累計前9月電子零組件加班工時平均每月27.5小時，創1980年、1957年以來同期最高。

她指出，傳產業仍然不是很好，但無薪假人數已經略微降低，有些機械業提前上工，或本來約定放3個月無薪假但未繼續，傳產機械業有漸漸穩定感覺。

主計總處統計，累計1月至9月全體受僱員工每月經常性薪資平均數4萬7751元，累計總薪資平均數增加3.67%；扣除物價後，每人每月實質經常性薪資4萬3652元，年增1.21%，累計實質總薪資平均數成長1.87%。另外，經常性薪資中位數3萬8264元，較去年同期增加2.87%，實質經常性薪資中位數年成長1.08%。

譚文玲表示，經常性薪資來自最低工資及廠商調薪，今年前三季固定薪資成長創25年同期最高，顯示廠商加薪力道強，「勞工過去加薪被通膨吃掉感覺不那麼強烈，但希望傳統產業也一起變好」。