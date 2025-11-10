我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

新聞評論／年改、能源政策步入歧途 蔡規賴必隨？

聯合報社論
賴清德（左）應思考蔡英文（右）的政策若已步入歧途，是否要一路走黑幫忙收拾爛攤。（本報資料照片）
賴清德（左）應思考蔡英文（右）的政策若已步入歧途，是否要一路走黑幫忙收拾爛攤。（本報資料照片）

立法院藍白立委聯手將停砍公教年金法案送出司法及法制委員會，前總統蔡英文喊話「年金改革不該半途而廢」。最近蔡英文重啟想想論壇，首篇就談年改，接著推出年金系列，積極捍衛年改政策。與此同時，台電董事長曾文生透露評估報告內容稱，核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件；想想論壇也聚焦能源轉型和新能源政策，強調不走回頭路。

攸關年金改革與能源政策的兩支箭，均直射蔡英文的改革核心，更是賴清德總統必須嚴肅回應的課題：政策既已步入歧途，真要一路走黑幫忙收拾爛攤，甚至不惜「捨身擋箭」？

先談年金改革。當初軍公教勞年金同時出現破產疑慮，加上當時能領18%的退休軍公教甚多，民進黨一番世代「相對剝奪感」操作下來，國民黨自此難翻身。當年的話術如今再現。蔡英文稱，年改已節省2600餘億元（台幣，下同），再走回頭路，將加重基金財務負擔、提高破產風險，把問題丟給後代承擔。民進黨立委則進一步具象化，以公教月領5萬、勞工僅2萬多、農民8000、國民年金4000，企圖再祭出「相對剝奪感」。

公教年金是政府招募公教人員的制度與契約承諾，也才得以招攬優秀人才，且大門對全民敞開，那來世代或族群優勢？何況公教在職時保費和退撫扣繳比率數倍於勞保和勞退負擔比率，公教繳多領少、勞工繳少領少，誰為公教鳴不平？反而是蔡政府年改賠上政府誠信，汙名化公教，還強逼公教「體諒財政吃緊」；如今學校教師荒，也是年改後遺症之一。而且因為「砍過頭」，才讓白營轉向支持停砍年金。

蔡英文的年改充滿政治與選票考量：一方面大砍公教退休金，後來又把軍人年改分開處理，另一方面卻不敢啟動更快破產的勞工年改。年改問題已經不在於「誰領得比誰多」，而在於「為何國家答應卻無法兌現」、「為何農勞及無保者領那麼少」？直言之就是，政府的錢真花在刀口上？

再談能源政策。當前廟堂難容異音，曾文生難得說「大實話」，衝擊「非核家園」。其實8月重啟核三公投雖然未過，但民意趨勢已讓賴清德總統表態將依「核管法」啟動相關程序，包括核安會制定安全審查辦法、台電進行安全檢查，開始正面面對核能議題。這也凸顯「急躁廢核、綠能野蠻生長」的能源轉型之亂：供電不穩，電價連漲，貪腐叢生，環境破壞殆盡，並把將台電拖入財政泥潭，更與各國競相以電力為基礎比拚未來AI國力的大趨勢相違。

學者估計如果核二、核三延役，1年可為台電節省1352億元，2年即可抵銷台電虧損。穩定的低碳電力供應，也才能滿足AI與半導體帶動的高耗能需求。英美法日等多國在2023年第28屆聯合國氣候大會（COP28）討論核能在能源轉型的角色，宣示要在2050年全球核電產能增加3倍。事實上，美國早視核能為乾淨能源，歐盟也有條件視為綠能，就連日本也重啟位於地震重災區的女川核電廠。反觀台灣，卻因民進黨神主牌式的反核意識形態，寧捨台灣未來發展，甘做能源「鴕鳥」。

年改的操作，讓政府失去誠信、社會面臨撕裂，連校園也流失教師；非核的信仰，讓民眾必須掏腰包為台電財務止血，更背離產業布局與國家發展的需求。賴清德面對蔡英文套在頭上的兩只金箍，不設法變招解套，就必得飽受緊箍咒的折磨，更讓國家與社會倒退。

賴清德「非不能也，實不為也」，哪來什麼蔡規賴必隨！

蔡英文 賴清德 年金改革

上一則

觀察站／綠高市初選 民調打泥巴戰 林岱樺最大變數

下一則

縣市長初選起跑 綠憂總統人馬公平性

延伸閱讀

大屋頂下／新語彙：反對推進統一

大屋頂下／新語彙：反對推進統一
蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會意義非凡

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會意義非凡
蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡
蔡英文護年金改革籲「不該半途而廢」藍批別再「馬維拉」

蔡英文護年金改革籲「不該半途而廢」藍批別再「馬維拉」

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活