一顆滷蛋遺憾的初心 她41年如一日守護苗栗家扶孩子

記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗家扶中心55歲生日，9日在縣府中正堂舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會。（記者范榮達／攝影）
苗栗家扶中心55歲生日，9日在縣府中正堂舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會。（記者范榮達／攝影）

台灣苗栗家扶中心主任湯鳳琴帶著一顆滷蛋遺憾的初心，41年如一日做好做滿，守護家扶孩子，讓他們可以在家扶服務期間，得到最大的安全、最大的照顧。

影片來源：聯合新聞網

苗栗家扶中心55歲生日，9日在縣府中正堂舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會，播放苗栗家扶一路走來回顧影片及樂團表演，場面溫馨感人，副縣長邱俐俐等人動容拭淚。

苗栗家扶1970年成立，湯鳳琴1984年9月18日報到至今，從來沒有離開過，她分享剛畢業，第一年第一份工作在台中市的育幼院，當年她常為孩子的飲食與廚師爭執，一次2名孩子假日要補習，帶的便當竟是冷藏好幾天的滷蛋，她相當心疼，忍不住大聲吵架，並憤而辭職。

「我帶著一顆滷蛋的遺憾。」湯鳳琴說，回到苗栗落地生根，接手安置機構，就是期待完成當初的夢想，沒有做好的事，可以給小孩最大的安全、最大的照顧，讓他們在短暫的時間，身心靈都可以恢復，期待有能量、勇敢面對未來，去築夢追逐他們的人生。

這些年來讓她很感動是曾經做過很多事情，就是那個時間當下要做的，可是當這些輔導的小孩出社會有成就了、當父母親了，回來告訴她要是沒有過去家扶鼓勵，就不會有現在，原來一些所做，她以為沒有什麼，他們卻是點滴在心頭，「生命影響生命」，相對她也獲得滿滿的祝福與收穫。

湯鳳琴明年1月退休，家扶人依依不捨，她認為在家扶中心完成階段性的任務，最新的辦公廳舍下個月啟用，可以就近服務鄉親，「我做到了」！她認為家扶服務弱勢家庭挑戰越來越大，不只是單純的經濟，伴隨著很多身心問題，家扶要連結很多資源，不是錢就可以辦到的，苗栗家扶55歲生日願望，期待家扶可以提供更好、更優質的專業服務。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴41年如一日，守護家扶孩子。（記者范榮達／攝影）
苗栗家扶中心主任湯鳳琴41年如一日，守護家扶孩子。（記者范榮達／攝影）

