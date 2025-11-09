台志願役士兵「四年1.2萬人賠錢求去」立委質疑2原因使然

立法院預算中心報告指出，過去四年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招獲人數的四分之一，累計應賠償金額達台幣8億9000餘萬元。(本報資料照片)

立法院預算中心針對明年度總預算分析報告發現，過去4年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招獲人數的1/4，等於每4個入營的志願役士兵中，就有1人賠錢求去，累計應賠償金額達8億9000餘萬元（台幣，下同）。國民黨 立委質疑，軍中待遇加上兩岸緊張，戰爭風險升高，導致官兵寧可賠錢也要提前退伍。

預算中心指出，國軍志願役人力編現比，從2022年底的83.25%，至今年6月底為止僅達75.58%。若進一步分析，今年6月底志願役軍官編現比81.18%、士官78.19%，志願役士兵更只有63.35%。

預算中心同時發現，志願役士兵2022到2024年度招獲率分僅88.61%、98.41%及91.1%，招獲人數已連續三年未達目標；其次，這四年間雖招獲志願士兵5萬2647人，但同期間未服滿最少年限而提前離營的志願役士兵人數達1萬2884人，占同期間招獲志願役士兵人數比率24.47%，累計應賠償金額8億9596萬元。

此外，2021年度軍費生畢業後任官未服滿最少年限者僅521人，但2023及2024年度提前退伍人數分為1104人及1072人；今年截至6月底止提前退伍人數430人，已超過2021年度人數的八成，顯示近年未服滿最少年限而提前退伍人數居高不下。

國民黨立委馬文君說，志願役軍士官寧可賠錢，也要提前退伍，「情況已從隱憂變成危機」，待遇是主因，義務役從4個月恢復為1年時，大幅調高待遇，薪俸直追志願役，加上近年來兩岸緊張，戰爭風險飆升，年輕人衡量付出與待遇，自然落差就會更大。國民黨立委林德福批評，行政院未依法編列軍人加薪預算，不重視軍人待遇，加上賴總統親美抗中路線，誰想為了賴清德 台獨意識形態打仗。

預算中心提醒，國防部 多項軍購案都將陸續於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備都需要足額且訓練精良的人力操作，國防部應針對志願役人力不足的現況，切實思考因應對策。