我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

國旅冷 賴清德要打造「國家隊」喊加油 業者反映曝

記者胡瑞玲／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總統也出席開幕式並致詞。（記者胡經周／攝影）
台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總統也出席開幕式並致詞。（記者胡經周／攝影）

ITF台北國際旅展昨開幕，吸引近6.4萬人次入場，不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反觀國旅詢問、下訂明顯少很多，國旅冷、出國夯的對比也成台灣觀光縮影。賴清德總統出席致詞表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了促進國旅及國際旅遊發展，將打造「國家隊」，「部部都是觀光部」，以2030年觀光產值達到兆元為目標。不過業者直言，還不如加強國內景點硬體設備比較實際。

為期四天的ITF台北國際旅展昨登場，今年有123國家及城市參與，匯集逾40家大型旅行社、130間飯店餐廳、遊樂園等，合計超過1600攤。

賴清德表示，自己是從地方首長出身，對觀光非常關注，希望大家團結合作，組成國家隊，交通、旅館、飯店、旅行業者大家一起合作，政院、交通部等，部部都是觀光部。也期待交通部或行政院能盡速成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升效益。

台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總...
台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總統也出席開幕式並致詞。（記者胡經周／攝影）

賴清德還說，如果要提高觀光產值，就不能夠忽略國旅，不過現行國旅有一個非常大的挑戰，就是連續假期多了，如果觀光品質差不多、花費差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊，所以國旅一定要加油。

根據交通部規畫，觀光研訓院將以戰略規畫及數據分析中心、培訓考照中心為核心業務，目前選址於華江會館，編制約30至50人。前兩年（2026、2027年）投入3億台幣（約960萬美元）做人才培訓。

不過中國民國觀光商業同業公會秘書長卓倩慧批評，不管是觀光國家隊，還是觀光研訓院都是空話。台灣觀光現在最大問題是硬體設備未改善，旅客來台永遠都在看台北101、中正紀念堂，以致於吸引不了國際客再度來台旅遊，建議政府目前應盡快改善國內景點硬體才最實際。

卓倩慧說，今年國際客不到700萬人次，政府試圖辦活動吸引國際客來台，但活動結束就結束，並非永續觀光作法，日本就算櫻花季結束也仍有景點吸引人潮前往，南韓則是利用韓劇景點引客，台灣政府卻還搞不清楚要用什麼思維及政策帶動我國觀光產業，只要求業者不要提高房價。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽則強調，「部部都是觀光部」這句話並沒有意義，還是需要一個強而有力的觀光主管單位，才能成為業者的後盾，也才有資本強化國內觀光。

李奇嶽說，國內觀光旅遊環境還有很多地方需要改善，包含多元語言精進、交通接駁等，不能讓旅客困在台北。希望觀光研訓院能比照現行的金融研訓院，培訓出許多觀光人才，搶救國內觀光旅遊產業。

台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總...
台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總統也出席開幕式並致詞。（記者胡經周／攝影）

觀光 賴清德 中華民國

上一則

新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？

下一則

蕭美琴訪歐IPAC演說 「台首次以會員國身分出席」

延伸閱讀

馬習會10周年…馬英九籲賴清德懸崖勒馬、喊話恢復國共對話

馬習會10周年…馬英九籲賴清德懸崖勒馬、喊話恢復國共對話
呼籲機械公會轉身投入國防工業 賴清德：大家一起來報國

呼籲機械公會轉身投入國防工業 賴清德：大家一起來報國
台美談判持續 賴清德：努力爭取對等關稅再調降且不疊加

台美談判持續 賴清德：努力爭取對等關稅再調降且不疊加
黑白集／台肥人事翻船 賴清德「識人之明」漏底

黑白集／台肥人事翻船 賴清德「識人之明」漏底

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」