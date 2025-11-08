國旅冷 賴清德要打造「國家隊」喊加油 業者反映曝

台北國際旅展7日在台北南港展覽館1館開幕，首日就吸引近六點四萬人次入場。賴清德總統也出席開幕式並致詞。（記者胡經周／攝影）

ITF台北國際旅展昨開幕，吸引近6.4萬人次入場，不過絕大多數的民眾聚焦在搶機票、賞楓品蟹團，反觀國旅詢問、下訂明顯少很多，國旅冷、出國夯的對比也成台灣觀光 縮影。賴清德 總統出席致詞表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了促進國旅及國際旅遊發展，將打造「國家隊」，「部部都是觀光部」，以2030年觀光產值達到兆元為目標。不過業者直言，還不如加強國內景點硬體設備比較實際。

為期四天的ITF台北國際旅展昨登場，今年有123國家及城市參與，匯集逾40家大型旅行社、130間飯店餐廳、遊樂園等，合計超過1600攤。

賴清德表示，自己是從地方首長出身，對觀光非常關注，希望大家團結合作，組成國家隊，交通、旅館、飯店、旅行業者大家一起合作，政院、交通部等，部部都是觀光部。也期待交通部或行政院能盡速成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升效益。

賴清德還說，如果要提高觀光產值，就不能夠忽略國旅，不過現行國旅有一個非常大的挑戰，就是連續假期多了，如果觀光品質差不多、花費差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊，所以國旅一定要加油。

根據交通部規畫，觀光研訓院將以戰略規畫及數據分析中心、培訓考照中心為核心業務，目前選址於華江會館，編制約30至50人。前兩年（2026、2027年）投入3億台幣（約960萬美元）做人才培訓。

不過中國民國觀光商業同業公會秘書長卓倩慧批評，不管是觀光國家隊，還是觀光研訓院都是空話。台灣觀光現在最大問題是硬體設備未改善，旅客來台永遠都在看台北101、中正紀念堂，以致於吸引不了國際客再度來台旅遊，建議政府目前應盡快改善國內景點硬體才最實際。

卓倩慧說，今年國際客不到700萬人次，政府試圖辦活動吸引國際客來台，但活動結束就結束，並非永續觀光作法，日本就算櫻花季結束也仍有景點吸引人潮前往，南韓則是利用韓劇景點引客，台灣政府卻還搞不清楚要用什麼思維及政策帶動我國觀光產業，只要求業者不要提高房價。

中華民國 旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽則強調，「部部都是觀光部」這句話並沒有意義，還是需要一個強而有力的觀光主管單位，才能成為業者的後盾，也才有資本強化國內觀光。

李奇嶽說，國內觀光旅遊環境還有很多地方需要改善，包含多元語言精進、交通接駁等，不能讓旅客困在台北。希望觀光研訓院能比照現行的金融研訓院，培訓出許多觀光人才，搶救國內觀光旅遊產業。