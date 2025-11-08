中央反向而行 廚餘「大黑洞」不封 難保豬瘟不再來

爆發非洲豬瘟疫情後活體禁運、禁宰禁令終於解除，全台肉品市場昨天恢復拍賣。新北肉品市場陸續有運豬車進場拍賣，也有零星屠宰完成的豬隻運送出場。（記者許正宏／攝影）

一場非洲豬瘟 ，全台半個月的禁運禁宰終於解除。慶幸的是，疫情 控制在台中單一案場，並未外擴。市長盧秀燕率團隊鞠躬認錯道歉，執行不力的農業、環保、動保三首長遭到免職，給了全民一個交代。

這次事件，民眾看夠了防疫體系的破漏與落漆。一家傳統小養豬場，不依規定處理廚餘、不依規定讓獸醫看診、不依規定填寫出貨三聯單，所有的行政漏洞它全鑽了。外界更得知，其廚餘來源複雜，附近就有十多家東南亞 餐廳，它的廚餘蒸煮器4月就壞掉生鏽，上傳給政府的全是假資料。這樣偷雞摸狗、謊話連篇的養豬場，怎麼會不出事？

但如此不負責的養豬場，全台會只有一家嗎？如果防疫程序如此漫長，管理機制如此鬆散，今天清理了這家，明天難保不會出現另一家。對此，人們沒有答案。原因是，中央忙著藉機「修理」台中市府，卻不檢討整個政策環節的諸多缺口；農委會不僅說不出豬瘟病毒從何而來，甚至經過這場教訓，還捨不得禁止廚餘養豬。

政府表面上三令五申，把防疫防線布得密密麻麻，從機場國門到海上邊防，連電商網購都不放過，卻放著廚餘的「大黑洞」捨不得封起來。這是明智的做法嗎？決策者應該執簡馭繁，現在中央卻是反向而行。你愛廚餘，我愛豬肉；養豬青農建言無效，也只能三嘆！(轉載自聯合報)