台官媒TaiwanPlus爆歧視 「台腔英語」遭外籍主管禁播

監察院調查公廣集團英語媒體「TaiwanPlus」，點出3大問題。圖為Taiwan Plus頻道2022年開播記者會，時任公廣集團董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統、文化部長李永得、TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。（本報資料照片）

由中華民國 文化部創立的影音平台Taiwan Plus，過去曾質疑成效不彰，監委林郁容、紀惠容、王美玉調查發現，有內部人員表示，因具「台灣腔英語」而遭主管拒絕出現在鏡頭前；監院認為，排除台灣口音不僅違背平台「傳遞台灣觀點」的初衷，也有歧視 本國人才疑慮，文化部應該檢討改進。

三位監委調查發現，TaiwanPlus旨在拓展台灣對外傳播量能，但從營運績效來看，觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區（67.6%），美洲次之（20.6%），兩者合計已逾88%，而歐洲、大洋洲等地區占比偏低，推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差，亟待文化部檢討現行推播策略與節目內容設計，以提升TaiwanPlus的國際傳播效益。

三位監委還指出，TaiwanPlus是以英語播報為主之國際傳播平台，原應展現台灣多元文化與語言特色，但有人員表示，曾因具「台灣腔英語」而遭主管拒絕出現在鏡頭前播音；TaiwanPlus目前播報人員已涵蓋英國、美國、印度、紐西蘭 等多種口音，排除台灣口音不僅違背平台「傳遞台灣觀點」的初衷，也有歧視本國人才疑慮。

文化部對此表示，應檢討TaiwanPlus播報人員選任標準，亟需建立多元包容之語音政策。

此外，監察院3月曾約詢TaiwanPlus的員工說明，證人表示，TaiwanPlus離職率很高，從2025年初到3月底，短短三個月已知約有10個人離職；且TaiwanPlus聘用住在紐西蘭的顧問，每天早上主持選稿會議，但是「他沒有來過台灣，也不會講中文、看不懂中文」，會有另外三位關鍵人物提供選稿方向，總編輯再從這些內容中挑選，但其中兩位沒有跑新聞經驗，第三位則是政治立場偏頗，沒有做到平衡報導。

三位監委直言，調查結果顯示TaiwanPlus新聞編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊間共識不足，對於國內與國際新聞的選題標準有顯著差異，也曾發生新聞焦點失準之情形，影響平台公信力與形象；主導新聞編採的外籍主管對台灣社會脈絡掌握有限，與台籍編採人員在新聞選題與處理方式上意見分歧，面對重大國際或本土事件時，常出現判斷標準不一之情形，且決策權限集中於外籍主管，此一組織架構凸顯TaiwanPlus已浮現編採失衡的風險。

文化部表示，目前每年以約8億元支持公視營運TaiwanPlus，公視已依董事會決議展開改革，相關精進作為將納入TaiwanPlus年度營運計畫中。