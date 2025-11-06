遠見高峰會／「大贏小輸」組合拳策略 彭金隆：打造台灣特色的競爭利基

金融管理監督委員會主委彭金隆分享推動亞資中心的心得。(圖／遠見雜誌提供）

在全球資本流動加速與金融科技蓬勃發展的時代，資產管理產業已成為各國競逐的新戰略高地。台灣憑藉龐大的民間儲蓄、健全的金融體制，以及成熟的科技產業基礎，向「亞洲資產管理中心」邁進。金管會主委彭金隆出席「2025第23屆遠見高峰會」，發表專題演講，分享推動台灣成為亞洲資產管理中心的展望與現況。

台灣經濟實力大躍進，人均GDP超日趕韓

「過去一年來，推動亞洲資產管理中心，確實很多人質疑，台灣還有機會嗎？」彭金隆表示，過去台灣曾數次提出成為亞洲資產管理中心的構想，但均未成功。他回顧當時環境，1995年底台股 指數約5000點、市值僅5兆元，整體金融市場規模16.8兆元，人均GDP約1.3萬美元；當時境內基金尚未普及，財富管理觀念仍處於萌芽階段。

「但是，現在的台灣，和10年前、20年前已經不一樣了。」彭金隆指出，過去10年，台灣的經濟實力大幅提升，根據金管會統計，台灣人均GDP已經超越日本、預計年底將達到3.8萬美元，並超越韓國。銀行體系存款高達63兆元，超額儲蓄來到4.79兆元，整體金融市場總資產規模達132兆元，10年間股市成長近200%。台灣整體財富管理市場的管理規模來到8兆元，剛剛開放的高資產客戶也逼近2兆，境內基金規模更從10年前的1.85兆元，暴增至10兆元。

即使面臨多項挑戰，台灣優勢仍遠勝限制

彭金隆分析，台灣仍面臨多項挑戰：包括金融市場規模不及國際大國、英語非主流語言、外匯管制及地緣政治風險。然而，他強調，台灣的優勢遠勝過限制。

台灣產業具有全球競爭力，半導體與科技產業在全球供應鏈 中扮演關鍵角色；民間資金充沛、投資動能強勁；金融人才素質高，專業能力備受國際肯定。「我們不需要全面取代任何人，」他說，「只要在有優勢的地方全力衝刺，在不利的地方少輸為贏，用『大贏小輸』的組合拳策略，打造屬於台灣特色的競爭利基。」

彭金隆表示，2024年9月5日，金管會提出分別為五大計畫、16項具體措施。可簡化為兩個策略，第一個就是加大策略，希望透過各種措施，壯大現有的銀行、證券、保險、投信、投顧產業；接著是串聯，提供一站式的金融服務，達到客戶留財引資的功能。希望能透過金融業的發展，創造更多就業機會，留住更多人才，並壯大金融市場，支援產業發展，均衡回饋社會。

其中最具代表性的，是設置「高雄資產管理示範專區」，是金融業史上最大規模的示範案，開放多達38項業務，已有38家業者進駐。

TISA正式上線，為民眾建立退休 第三支柱

此外，私人銀行業務擴大亦是重點。自去年12月以來，又新增九家銀行投入高資產客戶服務，使全台私人銀行總數達21家，服務人數達1.7萬人，管理資產來到1.9兆元，年底可望突破2兆。

在資產管理產品上，金管會推動新型態的資產管理工具，主動式ETF與多資產ETF上路，4月開始，已經有22檔ETF，還有3檔被動式多資產ETF開始上市，這段期間已經累積達637億元規模。

彭金隆進一步指出，今年7月上線的TISA（退休投資帳戶）為台灣民眾建立退休第三支柱。截至目前已有19家投信、31檔基金加入，吸引五萬名開戶者，資產規模達65億元。跨境部分，東京證交所與台股ETF雙掛牌制度於9月啟動，開啟國際資本合作新篇章。