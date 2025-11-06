遠見高峰會／蔣萬安：斬釘截鐵說NVIDIA落腳北市科已解決

台北市長蔣萬安。（圖／遠見雜誌提供）

「2025第23屆遠見高峰會」於11月6日論壇中深入探討AI 時代中，半導體產業發展的新契機，由前經濟部長尹啟銘主持，與鴻海科技集團董事蔣尚義、鈺創科技創辦人暨董事長盧超群，以及臺北市市長蔣萬安 ，一起聊聊如何在AI時代中，找出新一波半導體的黃金機會。這其中，近日引起熱議的輝達 北士科用地問題，蔣萬安在論壇上帶來正面訊息「土地問題解決了！」另外，盧超群為何認為台灣代工服務，美國人做不來？蔣尚義如何談小晶片將是AI時代新解方？

在6日遠見高峰會的專題論壇中，擔任主持人的前經濟部長尹啟銘說道，AI時代已來臨。他引用研究報告數據指出，從2023～2030年之間，AI資料中心的整體容量預計將成長三倍，從約55GW提升到219GW。以目前的市場規模，AI資料中心的成長預測又再增加了一倍，所以可以說，未來將會是一個黃金的時代。

尹啟銘表示，在這個時代裡，半導體產業在台灣扮演了極其重要的角色，從晶片設計、晶圓代工、封裝測試，到整個供應鏈體系，台灣都有完整的布局。

「這正是屬於我們（台灣）的關鍵時機，我們不能錯過這個難得的時機，必須持續掌握這難得一遇的機會」，尹啟銘語氣堅定地說道。

AI時代的半導體！蔣尚義：小晶片、先進封裝、系統設計是關鍵

接下來，第一位發言的論壇來賓是鴻海科技集團董事蔣尚義，他指出，AI 是半導體發展的新驅動力。從大型電腦、個人電腦、智慧型手機，到如今的人工智慧，每一波技術浪潮都重新定義了摩爾定律的意義。

不同的是，過去的驅動者都是單一產品，雖然出貨量龐大，但形態明確、用途集中，而 AI 並非如此，雖說目前AI現在仍在基礎建設階段，主要集中在資料中心，但這都還只是第一步。

接下來，「AI 的發展將進入應用階段，也就是從雲端走向邊緣（Edge Computing），或有人稱為 AIoT（人工智慧物聯網）」」蔣尚義說道。他解釋，這個階段將出現上千、上萬種不同的應用產品，包含智慧汽車、機器人、智慧家庭、智慧城市等。這些應用的多元化，對半導體的設計與製造都是全新的挑戰。

蔣尚義分析，過去製程升級多針對單一架構與高出貨產品，但未來AI應用的多樣化，將使傳統晶片設計的規模經濟失效。他強調，現今最先進的製程，如台積電的五奈米以下產品，其設計費用大約高達20億美元。現在一間設計公司若先投資了2億美元下去設計，產品銷售未達 10 億美元根本不划算。

因此，他認為「小晶片（Chiplet）」是關鍵解方。Chiplet 概念就像積木，可依需求自由組合，把高運算模組重複使用於不同產品中，既能分攤開發成本，也能提升市場靈活度，成為 AI 時代的新架構基石。

然而，摩爾定律正逼近物理極限。蔣尚義提醒，當製程微縮速度放緩，即使台灣在晶圓代工與封測領域仍居全球龍頭，領先優勢也將受到挑戰，「未來的突破口，可能不在製程，而在封裝」他直言。

蔣尚義指出，過去封裝只是輔助與成本控制，如今隨著CoWoS、InFO等先進封裝技術成熟，晶片間的整合效率反而成為效能提升關鍵。

除了維持半導體製造、封裝領先的同時，蔣尚義認為，積極深耕「系統設計」將是下一步關注焦點，因為最終主導產業發展的，是系統設計者。

台灣AI的致命缺口！盧超群：代工沒問題，但軟體理解才是關鍵

接著發言的，是鈺創科技創辦人暨董事長盧超群。「台灣的代工沒問題，但軟體理解才是關鍵」，盧超群指出，台灣的半導體產業雖在AI浪潮中站穩核心位置，卻在軟體與演算法的理解上，存在難以忽視的斷層。

盧超群表示，AI的硬體架構大家都懂，像是晶片的邏輯運算要快、記憶體要快、傳輸要穩，但這些硬體若沒有對應的軟體理解，就無法發揮真正價值。

盧超群直言，OpenAI、Anthropic、xAI這些公司能主導產業，不是因為他們會做晶片，而是他們懂演算法、懂模型，能驅動整個系統。而台灣長年在「製造導向」的思維中建立優勢，從台積電的先進製程、廣達的客戶服務，到散熱、封裝的完整供應鏈。對於台灣目前還缺少的環節，他坦言，「台灣已經為AI時代準備好，除了記憶體與軟體。」

他認為，這是文化使然，美國人喜歡當英雄，要當OpenAI執行長山姆·阿特曼 （Sam Altman），但沒人想去工廠動手。台灣則是相反，會做、肯做，但不一定敢夢。

談到AI產業的權力重組，盧超群舉例指出，輝達（NVIDIA）投資1000億美元給OpenAI，OpenAI再向甲骨文（Oracle）買算力、甲骨文反過來採購NVIDIA晶片，形成高度戰略性的聚落（Cluster）操作。「這不是繞圈子，而是AI時代的資本戰略。台灣也必須建立自己的聚落，不然永遠只是代工的一環。」他強調。

因此，盧超群提出具體構想，成立「主權研發產業執行中心」。經費不靠政府補助，而是從半導體與AI產業的獲利中提撥稅金，專款用於AI語言模型與自主技術開發。

「我們要打造屬於台灣的主權AI，不只是中文模型，而是結合本地產業、文化、應用的完整生態」，盧超群肯定地說。

回顧自己當年在李國鼎時代的經驗，盧超群感慨：「他重用我們、給資源、讓我們去闖。那是台灣最重要『知行合一』的精神。」他強調，AI時代同樣需要把資源交給年輕世代，「讓懂科技、懂AI的年輕人能放手去做，台灣才有機會再創一次奇蹟。」

只許成功不許失敗！蔣萬安揭輝達落腳台北幕後故事

接著，身為論壇來賓的臺北市長蔣萬安，也分享市政觀察，自然提到近期討論熱度高昂的輝達進駐北投士林科技園區（北士科）的話題。

「只許成功，不許失敗。」蔣萬安以這句話，形容臺北市爭取NVIDIA進駐北士科的決心。這場歷時數月、牽動全球矚目的談判，背後其實是一場兼具產業與城市競爭力的關鍵戰役。

蔣萬安透露，今年5月輝達首次與臺北市政府接觸時，他立刻召集副市長李四川與核心團隊，明確定調這是一場「非贏不可」的任務。當時外界對輝達落腳地點多有揣測，但蔣萬安強調，這不僅是招商，更是城市未來的戰略布局。

對於NVIDIA正式落腳北士科的 T17、T18 的土地問題是否解決了？「解決了！」蔣萬安斬釘截鐵地說。

不過，這過程並非一帆風順。臺北市府必須同時協調新光人壽的土地合約，又要與全球市值最高的科技公司溝通合作。蔣萬安坦言，雙方在法律制度與投資習慣上存在差異，但他親自與輝達高層面談，從投資環境、政策透明度到行政效率逐一說明，讓對方理解臺北的誠意與潛力。另外在兩週前，新光人壽也正式宣布願意與市府合意解約，對此他也表達深深的謝意。

話鋒一轉，進入下一個簽約流程階段，他強調，市府堅持輝達不能以新加坡或境外公司名義簽約，而必須在臺北設立具實質資本的法人公司，為城市長期利益把關。

蔣萬安指出，這不僅是單一企業的投資案，更象徵臺北邁向「AI Powerhouse」的重要里程碑。從Google、Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（AWS）到輝達，全球科技巨頭紛紛在台北設立研發據點，如今全市已有超過60家AI相關企業布局。他希望透過南港、內湖與北士科三大園區的串聯，打造台灣的Tech Cluster（科技聚落/科技廊道）。

「我們的目標很清楚，2035年要讓臺北成為全球前十大AI之都」，蔣萬安語氣堅定地說。他相信，只要政府與產業攜手，AI 將不僅是技術浪潮，更是帶動城市轉型的新引擎。

「NVIDIA的落腳只是開始，我們要讓世界看見臺北，成為全球 AI 時代的核心城市」，蔣萬安說。