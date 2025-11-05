遠見高峰會／「AI水電工」20年內不會出現 但台灣培養人才應有新思惟

Google台灣前董事總經理簡立峰。（圖／遠見雜誌提供）

面對不可逆的生成式AI 浪潮，一個至關重要的議題浮現：人們該如何培育出能夠駕馭並引領這個AI時代的關鍵人才？2025遠見高峰會，5日下午論壇便針對此議題做深入探討。包括企業與學界的多位與談人分享指出，AI時代的人才培養要用更創新的視野來看，甚至教育現場未來可能出現「一個人的大學」！但是台灣也可以運用外國人或者機器人來解決人才難關。至於大學生倚賴ChatGPT 太深，則是值得擔憂的課題。

「2025第23屆遠見高峰會」 （簡稱2025遠見高峰會）於11月5日舉辦，其中的專題論壇五以「培育AI時代領跑人才」為主題，由台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任主持人，邀請到長庚大學校長湯明哲、Google 台灣前董事總經理簡立峰、未來商習院創辦人暨院長馮晞一同與談。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶。（圖／遠見雜誌提供）

陳美伶率先開場指出，AI的浪潮之下，每一個人其實都有一點憂慮：我的工作會不會被取代？還有我的未來會不會受到影響？而且除了憂慮，還有一些恐慌的人，因為很多人因此被裁員，並開始擔心生活會如何演變。

接著陳美伶詢問與談的專家，在AI浪潮席捲全球之際，教育體系如何與未來的產業與需求密切結合？

長庚大學校長湯明哲。（圖／遠見雜誌提供）

湯明哲：未來恐因AI出現「一個人的大學」

「我覺得我們現在正面對一個非常嚴峻的時代，特別是教育界。」剛參加完哈佛大學「AI for Education」學術會議的湯明哲分享，該場會議有80位教授參加，主題是怎麼把AI的核心應用帶進教室和教育中。

當討論到OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）曾說，將來有可能出現收入達到10億美元的一人公司，因為可以用AI實現全面的自動化，同樣的邏輯，將來有沒有可能出現一個人的大學？在場的所有教授都被問倒了。但後來有人回答，有可能。

因為這樣的模式已經開始出現了。比如美國有一所「Alpha School」，每天用AI進行個人化（Customized）教學，小孩子根據自己的程度來學習，一天只需要上課兩小時，其他四小時用來做專案計畫。他們發現這樣的教育方式，學習成果並不會比較差。「所以，將來會不會真的出現一個人的大學？有可能。」湯明哲笑說。

「未來的學習、終身的學習，AI是跑不掉的，」目前已在長庚大學推出「AI EMBA」學程的湯明哲舉例說，因為生成式AI的普及，有些學校的作業已經不算分數了。由於老師出作業，學生用ChatGPT去做，然後老師又用ChatGPT來批改作業，最後學生們的成績都很好，問題是學生畢業了學到什麼？「什麼都沒有。」

因此，在部分教育現場，老師開始要求學生用手寫作業，如此學生至少還記得內容。另一個辦法就是因為學生已經用ChatGPT寫作業，來到課堂上，老師便可以更深入地詢問學生，同學之間也可以討論得更深入，以利於學習得更深入。

當要培養未來AI時代的領袖人才時，到底該怎麼培養？湯明哲認為，就會像當年的網際網路（Internet）一樣。如果你是一個企業，你一定要知道，AI對你的企業會產生什麼影響。

簡立峰：未來20年內不會有「AI水電工」

曾是台灣Google的第一位員工，簡立峰表示，人類透過語言而習得的知識，AI已經全面性學會了。同時今年AI最大突破是贏得數學奧林匹亞金牌，以及全世界程式設計比賽滿分。更值得關注的是全世界資安大戰，AI既是攻擊的冠軍，也是防禦的冠軍。在此情況下思考人才的培育，不妨先來觀察AI會什麼和最不會的地方，那就是「太陽底下的物理知識，AI是完全學不會的。」

簡立峰並引述Google前董事長施密特（Eric Schmidt）所講過的觀念：施密特相信五年內世界上一定會催生「AI愛因斯坦」，也一定會出現「AI牛頓」，但在20年內不會有「AI水電工」。若基於這個邏輯來教導孩子，關鍵是「根據要釣什麼魚，設計不同的釣竿」。

眼下台灣少子化的困境已經不可避免，想把少子化的問題真正解開，簡立峰提出的建議是去除「少國」。

「假設我們今天人才來源來自好多不同的地方，那台灣島上的人少一點，別的地方增加一點，那還是可以化解，」簡立峰說，其中最好的辦法是透過台商，台商在全球大遷徙可望吸納不同國家的人才來到台灣。

馮晞：杭州六小龍的人才啟示

來自中國大陸的馮晞則指出，杭州最近出現了「六小龍」，這六家公司及其創始人影響了中國大陸，甚至影響了世界。值得注意的是，這六位創始人只有兩位是浙江人，也就是說，另外四家公司的創始人跟浙江或杭州並沒有地緣關係。這六個人的年齡當時都在三十多歲到四十多歲之間。

「這是偶然的，還是必然的？如果是偶然的，那為什麼沒有發生在其他城市？如果是必然的，那為什麼偏偏發生在杭州？」馮晞說。

培育AI的領跑人才，馮晞從杭州六小龍的情況分析，如果AI人才是種子，就需要土壤來生長。種子要長得好，還需要陽光。而土壤本身，也需要適當的覆蓋和滋養。此外，氣候也很重要。在現實中，假使人才就是種子。陽光是誰提供的？「是政府。就像一年365天，有多少晴天、多少陰天，陽光是否充足，這取決於政府。」

走過大陸許多城市的馮晞指出，到了杭州，當地的官員、企業家、整體環境和服務，跟北京、上海、廣州、深圳都不一樣，政府扮演著非常關鍵的角色。其次是市場，市場就是土壤。當政府是陽光，市場是土壤，人才是種子，整個生態還需要良好的氣候，而氣候來自文化。

綜合專家所言可知，生成式人工智慧的崛起，不僅掀起了新一波的科技革命，更深刻改變了知識的獲取及技能培育的模式，為高等教育以及人才培養帶來前所未有的挑戰與契機。

最後，陳美伶以自己在論壇前做準備時，曾和ChatGPT還有Gemini之間做出的討論，為這場論壇做了一個結論：「AI這一波浪潮不同，它不只是技術革命，還是治理的革命，所以台灣必須問自己，我們要成為AI的使用者，還是AI治理的引領者。我相信真正的國家競爭力來自制度的彈性、人才的韌性，以及政府的前瞻性。AI可以取代流程，但不能取代初心。技術可以領跑，但唯有人才能夠領航，這是AI時代台灣最應該守住的價值。」