我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

玉山金砸483億併購三商壽 躍台灣第5大金控

記者藍鈞達╱台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
玉山金控與三商美邦人壽5日晚共同宣布通過合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。(記者季相儒／攝影)
玉山金控與三商美邦人壽5日晚共同宣布通過合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。(記者季相儒／攝影)

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活潑的美人，和玉山金共舞。」他說，未來玉山金控將形成銀行、壽險、證券三大獲利引擎，建立從投資到保障的完整金融生態圈。

玉山金與三商壽昨晚舉行聯合記者會，黃男州、三商壽董事長翁肇喜皆率主管出席。雙方董事會昨分別通過合併案，採全換股方式進行，換股比例為0.2486股玉山金換1股三商壽。交易完成後，三商壽股東將持有8.31%的玉山金股份，玉山金資產規模也將突破5.8兆元(台幣，下同，約1858億美元)，躍升為全台上市第五大金控。

關於換股內容，黃男州說，是以玉山金60天平均股價32.99元為基準，三商壽9.1萬的股東共可取得玉山金14.666億股，計算下此次合併的總價金為483億元。

黃男州表示，這是玉山金控的新歷程，目前雖以銀行作為核心經營方針，但會持續壯大金控及子公司的版圖。時程上，明年1月23日會舉行臨時股東會通過，預計明年下半年正式合併。至於外界擔心三商壽資本缺口，黃男州說，要補到資本適足率200%不是問題，玉山金當時也提出過增資承諾書，不過數額上還要跟主管機關報告，暫時不方便說明。

至於會否影響未來的股利發放，黃男州說，這兩年玉山金現金股利發放為1.2元，而今年1到10月玉山金獲利293億元，較去年同期成長31%，獲利能力提升中，「未來還是以穩定發放現金股利為主」。

翁肇喜則說，「不論大股小股，都會做玉山金最好的股東」。他也向三商壽員工發出內部信，強調「同行不是冤家」，並說明此次決策是為了公司所做出的最有利選擇，期待玉山金的資源挹注與文化激盪下，讓公司競爭力再升級。三商壽副董許瀞心指出，這次合併案整體考慮，包括員工意向、換股比例、增資承諾、企業文化及互補性等，最後選擇玉山金結親。

明年玉山金董事即將改選，黃男州表示，合併三商壽後，依照主管機關規定，需要有壽險專業的董事加入，改選勢必要加入，但由股東會來選出。

面對重訊發布時間的問題，黃男州說，發binding offer（具約束力出價）後，會進入緘默期，上次保德信投信併購上，從發出到開董事會共39天，這次只有13天，團隊只用了三分之一的時間處理複雜10倍的案子。其實也很希望盡快對外說明，關於發布時機，「後面還是會檢討」。

實際上，在今年1月玉山金董事會就通過授權給董事長可以簽署有法律約束力的文件，而最後契約則是昨天董事會完成程序。

黃男州強調，董事會開完後，會立刻組專案小組，討論各式問題，其中員工是最重要資產，要和員工跟工會協商。

壽險

上一則

公務人員年金停砍案送出委員會 預計12月表決

下一則

珊瑚珠串、金鎖…媽祖值2000萬聖物遭劫 警12小時破案

延伸閱讀

歐盟達氣候協議 敲定新減排目標

歐盟達氣候協議 敲定新減排目標
各擁知名品牌…金百利克拉克砸487億收購嘉安家護

各擁知名品牌…金百利克拉克砸487億收購嘉安家護
AI深偽影響歐洲選舉 歐盟新準則將上路但缺約束力

AI深偽影響歐洲選舉 歐盟新準則將上路但缺約束力
看好OpenAI成功轉型為上市鋪路 軟銀傳批准再投資225億

看好OpenAI成功轉型為上市鋪路 軟銀傳批准再投資225億

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽