長者臥床10年沒看牙 張口驚見蛆 「到宅看牙」推14年 不到1%牙醫投入

恩主公醫院牙醫師范綱信(中)團隊幫臥床行動不便的老太太進行居家牙科服務，她的兒子黃先生(左後)在一旁幫忙，用手電筒照明。(記者林俊良／攝影)

台灣今年邁入超高齡社會，長期臥床的失能、身心障者很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆，一張開嘴連家人都嚇一大跳。

台灣臥床者目前平均臥床七至八年，政府開辦居家牙醫後，恩主公醫院牙醫部主任范綱信是第一批投入的醫師。跨出診間，走進患者家中，起因社區護理問他的一句話，「臥床老人及病患家屬一直問他們的牙齒怎麼清潔？」

范綱信發現這問題確實很大，初期自發組成免費外出團隊，針對家屬與外籍看護進行口腔照護指導。2011年起健保 局計畫開辦，他正式投入治療，發現很多人臥床十多年都沒看過牙齒，潰爛、蛀牙十分嚴重。

范綱信說，超過五年沒看牙醫，結石量會很大，有人不僅牙齒蛀光、斷掉，甚至口腔長出蛆，在嘴裡蠕動，家人和醫師看了都嚇了一大跳。也有病患因長期未治療，即便未張口口臭也如影隨形，家人都不敢靠近，有家屬甚至點精油除臭。

新北一名70多歲老先生臥床八年多，活動假牙早已鬆動，一咬食就痛，多年來他一直隱忍痛楚，不敢吃要咬的食物，直到申請居家看牙才解決長年苦痛。范綱信團隊克服萬難，載他到醫院植牙，七年多來到宅定期為他檢查、清潔及調整，每次治療就像老朋友會面，老先生說，「重新嘗到食物滋味，值了」。

金山地區一位脊髓損傷患者臥床十多年不曾洗牙，洗完牙後說「感覺到牙齒的存在了，非常不錯」。台大 金山分院牙科主治醫師吳芳育認為，到宅洗牙幫助很多這樣的病患，避免牙齒長期沒有治療潰爛感染，甚至牙齒蛀光。

還有民眾臥床後從沒看過牙醫，上下排牙齒全包著厚厚一層結石，有如萬里長城，診治很辛苦，時間也較長。甚至有長期臥床患者太久沒張開嘴巴，治療時竟下巴脫臼，牙醫師邱上廷深夜趕緊幫他復位。

超高齡的台灣失能個案逐年增加，出門就醫不便，最基本洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。「到宅牙醫」計畫推動14年，目前全台僅163位符合資格牙醫實際執行治療，不到總數1%，有患者苦等半年以上，也有醫師個案數不多，分配不均。

范綱信說，新北市400萬人口，符合特需者牙科服務對象約6萬人，但包含他在內僅6名從事到宅醫療的牙醫師，照護比是1比1萬，負擔很重。