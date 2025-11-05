我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

長者臥床10年沒看牙 張口驚見蛆 「到宅看牙」推14年 不到1%牙醫投入

台灣新聞組╱綜合5日電
恩主公醫院牙醫師范綱信(中)團隊幫臥床行動不便的老太太進行居家牙科服務，她的兒子黃先生(左後)在一旁幫忙，用手電筒照明。(記者林俊良／攝影)
恩主公醫院牙醫師范綱信(中)團隊幫臥床行動不便的老太太進行居家牙科服務，她的兒子黃先生(左後)在一旁幫忙，用手電筒照明。(記者林俊良／攝影)

台灣今年邁入超高齡社會，長期臥床的失能、身心障者很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆，一張開嘴連家人都嚇一大跳。

台灣臥床者目前平均臥床七至八年，政府開辦居家牙醫後，恩主公醫院牙醫部主任范綱信是第一批投入的醫師。跨出診間，走進患者家中，起因社區護理問他的一句話，「臥床老人及病患家屬一直問他們的牙齒怎麼清潔？」

范綱信發現這問題確實很大，初期自發組成免費外出團隊，針對家屬與外籍看護進行口腔照護指導。2011年起健保局計畫開辦，他正式投入治療，發現很多人臥床十多年都沒看過牙齒，潰爛、蛀牙十分嚴重。

范綱信說，超過五年沒看牙醫，結石量會很大，有人不僅牙齒蛀光、斷掉，甚至口腔長出蛆，在嘴裡蠕動，家人和醫師看了都嚇了一大跳。也有病患因長期未治療，即便未張口口臭也如影隨形，家人都不敢靠近，有家屬甚至點精油除臭。

新北一名70多歲老先生臥床八年多，活動假牙早已鬆動，一咬食就痛，多年來他一直隱忍痛楚，不敢吃要咬的食物，直到申請居家看牙才解決長年苦痛。范綱信團隊克服萬難，載他到醫院植牙，七年多來到宅定期為他檢查、清潔及調整，每次治療就像老朋友會面，老先生說，「重新嘗到食物滋味，值了」。

金山地區一位脊髓損傷患者臥床十多年不曾洗牙，洗完牙後說「感覺到牙齒的存在了，非常不錯」。台大金山分院牙科主治醫師吳芳育認為，到宅洗牙幫助很多這樣的病患，避免牙齒長期沒有治療潰爛感染，甚至牙齒蛀光。

還有民眾臥床後從沒看過牙醫，上下排牙齒全包著厚厚一層結石，有如萬里長城，診治很辛苦，時間也較長。甚至有長期臥床患者太久沒張開嘴巴，治療時竟下巴脫臼，牙醫師邱上廷深夜趕緊幫他復位。

超高齡的台灣失能個案逐年增加，出門就醫不便，最基本洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。「到宅牙醫」計畫推動14年，目前全台僅163位符合資格牙醫實際執行治療，不到總數1%，有患者苦等半年以上，也有醫師個案數不多，分配不均。

范綱信說，新北市400萬人口，符合特需者牙科服務對象約6萬人，但包含他在內僅6名從事到宅醫療的牙醫師，照護比是1比1萬，負擔很重。

范綱信是「到宅牙醫」先行者，14年來帶領醫療團隊治療過600多位在宅個案。他建議兩點解決目前困境，一是中央要減少過多限制，比如兩個月只能去一次，還要先申請核准，治療不夠即時且效能受限；第二目前服務對象限三大類，中度身心障礙者部分應擴大。

台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫出診一趟，要拉兩個行李箱、團隊有五人。(記...
台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫出診一趟，要拉兩個行李箱、團隊有五人。(記者游明煌／攝影)

台大 健保

上一則

藍批賴清德放任林佳龍、吳釗燮搶功內鬥 台美關係零分

下一則

新壽分手費確定了 北市府證實45億內 Nvidia願概括承受

延伸閱讀

超高齡社會隱憂 臥床10年沒看牙 張口驚見口腔長蛆

超高齡社會隱憂 臥床10年沒看牙 張口驚見口腔長蛆
醫奉35／穿梭「醫療邊陲」 黃福傳：獲獎是人生末段最大漣漪

醫奉35／穿梭「醫療邊陲」 黃福傳：獲獎是人生末段最大漣漪
使用這款軟毛牙刷 牙齒感覺「像剛看完牙醫」

使用這款軟毛牙刷 牙齒感覺「像剛看完牙醫」
加州白卡牙科眼科服務使用率低 AcoM會議籲把握時間善用

加州白卡牙科眼科服務使用率低 AcoM會議籲把握時間善用

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉