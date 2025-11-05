藍白停砍公教年金 拚12月三讀 綠營批走回頭路

我的頻道

台灣新聞組╱台北5日電
全國教育產業總工會4日在立法院舉行「停砍年金立即止血 撥補改革比照勞工」記者會，呼籲政府停止逐年砍年金。(記者林伯東／攝影)
年金停砍案進入關鍵審查階段，立法院司法及法制委員會今明兩天排審相關修正草案，除了國民黨團支持停砍公教年金，民眾黨團昨正式表態，主張自今年度停砍所得替代率；民進黨團則批評，年改若走回頭路，將踐踏世代正義。藍白對停砍年金私下已有共識，本周送出委員會後，最快12月初拚三讀闖關。

司委會今、明兩天分別排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，以及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，國民黨團與國民黨立委多達20多個版本，其中國民黨團版本與多名藍營立委均主張自2024年開始停砍，也有部分藍營立委提案年金隨消費者物價指數調整。

由於藍白若能聯手，法案通過機會大增，外界關注民眾黨團態度。民眾黨團昨舉行「年改不雙標，世代要共榮」記者會表態，公布黨團版本兩大重點：自今年起停止調降公教人員退休所得替代率，另外當消費物價指數（CPI）累計成長達5%時應檢討與調整，以反映通膨壓力。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團自去年開始對年金改革的立場就是「不贊成走回頭路」，但也認為年金制度必須適時檢討。過去7年政府撥補勞保達5170億元(台幣，下同，約166億美元)、改革進度卻為零，反觀公教年金撥補僅不到300億元，導致10年間國家財政額外增加750億元負擔，「這與年改初衷的財政永續背道而馳」。 

據了解，國民黨團、民眾黨團私下已達成共識，但藍白版本最大不同在於，藍營主張自2024年開始停砍，白營則主張從2025年開始，法案若在本周送出委員會後，將交朝野協商。國民黨團書記長羅智強表示，藍白對於停砍年金有高度共識，會再繼續協商，整合出最好的版本。

民進黨團則呼籲，年改不應走回頭路；黨團幹事長鍾佳濱批評，年改若是走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大了各職業間的不平等，公教撫卹最低保障金額逾3.2萬元，金額遠高於勞工、老農、國民年金的天花板，而退休金隨著現職人員調整，更是「惡中之惡」的條文。

不過，綠營雖然反對，但預料今天審查不會上演全武行。民進黨團有鑒於大罷免時期的「抗爭到底」路線效果有限，面對再戰年改將採取「正向競爭」策略，仍會表達堅定態度，但轉而主動出擊，將倡議財劃法「烏龍款」345億元挹注國民年金保險、鼓勵勞退自提中央再加碼等利民措施。

