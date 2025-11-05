小學生自殺6年飆10倍 衛福部擬明年回溯分析 盼找出癥結點

立法院厚生會兒少權益委員會4日舉行2025年度專家會議，由召集人林月琴（中）主持，邀集行政部會及專家、民團出席。(記者林伯東／攝影)

自殺在台灣青少年死因中排行第二，台灣2021年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，2023年上升至每10萬人7人。教育部 校安資料顯示，部分兒少從幼兒園起就有自殺、自傷傾向，國小時比率更高，為此，衛福部心健司明年起將分析自殺身亡兒少指標個案，盼找出癥結點。

立法院厚生會昨天舉行兒少權益專家會議，關注兒虐、兒少自殺等議題。台大 社工系名譽教授鄭麗珍表示，長久以來，年長者為自殺高風險率，近年來政府提供長照 、高齡者關懷等社福資源，自殺率逐漸下降，反觀兒少自殺率卻仍在上升波段，社會各界應謹慎面對，重視問題嚴重性。

近年來，兒少自殺率高且逐年成長，15歲以下兒少的自殺通報人次從2019年的7991人增至2023年的1萬3244人，14歲以下者則有3365人，國小學童的自殺通報數量在6年內飆升10倍。

立法院厚生會兒少權益委員會召集人林月琴表示，兒少自殺率往上升高，部分學童竟從幼兒園起就有自殺、自傷等傾向、意念，到了國小比率更高，政府應全力防堵，進一步分析兒少自殺的背後死因。

對此，衛福部心健司代理科長詹岱華表示，欲回溯自殺兒少個案死因，涉自殺者遺族保護問題，不可不慎。衛福部著手分析完整自殺遺族資料，希望透過服務過程中釐清自殺兒少生命軌跡。另委託各縣市自殺防治中心訂出標準關懷流程，預計在2026年首度針對指標性個案，辦理「質性死因回溯調查分析」。

人本教育基金會執行長馮喬蘭建議，除回溯分析自殺兒少死因，質性調查還應擴及「自傷」個案，分析後始能了解兒少個人心理、精神健康議題，進而改善政策、制度面等結構問題。此外，現行法規規定，死因回溯執行對象為6歲以下兒少，籲盡快修法，擴大死因回溯年齡，讓自殺兒少死因回溯制度化。

為預防青少年自殺，衛福部另設置「謝謝你跟我說」線上文字協談服務。詹岱華表示，盼藉線上文字對話，讓青少年抒發情緒困擾，由教師提供情緒支持服務，截至9月底，服務逾3000人次，使用者多為13至29歲族群，逾九成認為服務有所幫助，為此，衛福部明年已增加1倍預算，用於提升文字協談服務量能。