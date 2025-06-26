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2天升3.43角…台幣25日衝上29.391元成最強亞幣

台灣新聞組／台北26日電
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台幣兌美元匯率25日升值1.45角，來到29.391元的逾3年新高價位；和去年底相比，台幣已升值3.39元。(記者余承翰／攝影)
台幣兌美元匯率25日升值1.45角，來到29.391元的逾3年新高價位；和去年底相比，台幣已升值3.39元。(記者余承翰／攝影)

以伊停火帶動市場避險情緒降溫，美元指數走跌，非美貨幣翻漲。熱錢匯入帶動台幣匯率昨盤中勁升至29.352元，中央銀行尾盤進場調節，以升值1.45角、29.391元作收，穩居最強亞幣。台幣連兩天累計升值3.43角，匯價創逾3年新高。

央行指出，美元指數昨下跌0.1%，台幣升值0.49%，升幅是主要貨幣之最；星元升值0.14%、韓元升幅0.12%、人民幣匯率升值0.09%、歐元升值0.06%、日圓持平。

除了匯率走升，台北及元太外匯市場昨更爆出21.595億美元的大量。匯銀人士指出，不只外資擴大匯入力道，廠商也擔心再不拋匯台幣會升更多，因此放大拋匯力道，導致台幣漲幅遠超過其他非美貨幣。

台幣自去年底以來，匯價從32.781元升至昨天的29.391元，升值3.39元，升幅高達11.53%，稱冠主要貨幣，其次是歐元升值11.4%，韓元則升值8.1%；同一期間美元指數貶值9.59%。

此外，統計6月以來，台幣匯率升值高達5.38角，很多出口商看到源源不絕的美元應收帳款要崩潰，小型出口商更苦於規模太小難避險，報價更因此缺乏競爭力。

對於台幣走升，中央銀行副總裁嚴宗大昨在立法院經濟委員會備詢時說，影響台幣匯率的因素很多，除了國際美元走勢外，還有國內進出口表現，央行採取管理式浮動匯率，會致力維持匯率穩定。而台幣在短期間內快速升值，確實不利企業經營，因此，央行也一直致力維持台幣匯率的「相對穩定」。

立委謝衣鳯關切美國銀行預測台幣今年底會升值到28.8元、明年底為27.6元，嚴宗大回應，不論是美國銀行或其他外資機構，經常會對客戶進行台幣或其他貨幣的匯率預測，央行也會看一下分析的理由，但身為外匯市場的參與者，央行不能有任何評論。

立委楊瓊瓔則質疑，近期外資大買反向ETF，有干擾匯市、套利之嫌，更認為央行在匯市管控是「對內強悍、對外放任」。嚴宗大說，2020年央行已與金管會達成共識，對外資投資反向ETF設限，要求外資持有反向ETF占ETF發行量不得超過30%。

嚴宗大說，央行每天監控外資證券投資資料，今年確實看到外資有上述情況，但央行資金查到有不正常停泊後，馬上要求外資匯出資金；央行雖然沒有對外公開這些訊息，但隨時透過監視系統緊盯市場。

台幣強升也和台股昨上漲241點，收2萬2430點有關。證交所統計，三大法人淨買超台股431億元台幣，光外資就買超逾355億元台幣。匯銀人士指出，匯市成交量放大，除了出口商把握時機拋匯，進場承接的除了進口商，也包括外資，有些外資已先賣出台股在場內買美元回補美元部位，趁機賺匯差。

央行 匯率 貨幣

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