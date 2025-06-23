我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

媒體議價立法 數發部稱美恐關稅報復 學者：非延宕理由

記者林海／台北23日電

Google、Meta等跨國平台無償使用新聞並壟斷數位廣告，衝擊台灣新聞產業的生存發展，但政府針對媒體議價立法卻遲未有具體作為，傳播學者、媒體業者昨說出重話，強調若政府持續放任，沒有任何作為，就是與新聞傳播學者、新聞業為敵。

作為媒體議價的主管機關，數發部日前表示支持「新聞有價」理念，但也表示立法恐引發美國關稅報復。學者認為，媒體議價規模僅40億元台幣(約1.3億美元)左右，美國總統川普根本看不上，且政府更應與美溝通，關稅戰不是延宕立法的理由。

數發部日前表示，美國近期也有聲明或評論認為澳洲與加拿大在內的媒體議價立法已損害美國經濟利益，如果台灣未來實施類似媒體議價立法，不排除會引發美國採關稅報復措施的風險，建議媒體議價的立法須審慎評估。

台師大大傳所教授王維菁昨說，以台灣的新聞產業規模來講，就算議價和基金，可能不過也就卅億至四十億元左右，「川普總統會很在乎嗎？」她更直言，不知道數發部這樣說背後的想法是什麼，而政府是否就這樣忽視跨國平台造成的不公平嗎？

王維菁表示，並不是美國說什麼就是說什麼，政府也應該要跟美國溝通。華視新媒體部經理陳信聰也說，Google已經表達善意，贊同有合理共榮的機制，只是機制還未成形，只能先提出資金協助媒體數位轉型，台灣的官員、立委，都不應該先自我設限怕得罪美國，這樣看自己快速死亡，不是好的想法與態度。

台大新聞所教授林麗雲指出，加拿大同樣面對與美國談判的問題，但最後仍成功制定媒體議價法，而政府也應該以以本國產業、人民利益為主。

數發部則回應說，堅定支持「新聞有價」，鑒於著作鄰接權與強制議價權之相關立法均面臨不同機會、風險、與挑戰，考量國際情勢變動，為力求完善，提請行政院和相關部會共同研議相關措施，以凝聚國人之共識。

關稅 川普 加拿大

上一則

台鐵漲價…通勤月票年虧損將達3.8億 中央補貼恐淪財政黑洞

下一則

黑白集／當張曼娟遊新疆 竟也被青鳥出征…

延伸閱讀

抗Meta砸錢挖角OpenAI加薪留才 美科技人才爭奪戰白熱化

抗Meta砸錢挖角OpenAI加薪留才 美科技人才爭奪戰白熱化
瑞幸咖啡進軍美國 首店6/30紐約開業 傳1杯不到3美元

瑞幸咖啡進軍美國 首店6/30紐約開業 傳1杯不到3美元
美炸伊朗 中東衝突升高 攪亂全球海空運 燃料供應面臨威脅

美炸伊朗 中東衝突升高 攪亂全球海空運 燃料供應面臨威脅
短短兩天從「調停者」變「攻擊者」 川普豪賭不成功便成仁

短短兩天從「調停者」變「攻擊者」 川普豪賭不成功便成仁

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況