媒體議價立法 數發部稱美恐關稅報復 學者：非延宕理由

Google、Meta等跨國平台無償使用新聞並壟斷數位廣告，衝擊台灣新聞產業的生存發展，但政府針對媒體議價立法卻遲未有具體作為，傳播學者、媒體業者昨說出重話，強調若政府持續放任，沒有任何作為，就是與新聞傳播學者、新聞業為敵。

作為媒體議價的主管機關，數發部日前表示支持「新聞有價」理念，但也表示立法恐引發美國關稅 報復。學者認為，媒體議價規模僅40億元台幣(約1.3億美元)左右，美國總統川普 根本看不上，且政府更應與美溝通，關稅戰不是延宕立法的理由。

數發部日前表示，美國近期也有聲明或評論認為澳洲與加拿大 在內的媒體議價立法已損害美國經濟利益，如果台灣未來實施類似媒體議價立法，不排除會引發美國採關稅報復措施的風險，建議媒體議價的立法須審慎評估。

台師大大傳所教授王維菁昨說，以台灣的新聞產業規模來講，就算議價和基金，可能不過也就卅億至四十億元左右，「川普總統會很在乎嗎？」她更直言，不知道數發部這樣說背後的想法是什麼，而政府是否就這樣忽視跨國平台造成的不公平嗎？

王維菁表示，並不是美國說什麼就是說什麼，政府也應該要跟美國溝通。華視新媒體部經理陳信聰也說，Google已經表達善意，贊同有合理共榮的機制，只是機制還未成形，只能先提出資金協助媒體數位轉型，台灣的官員、立委，都不應該先自我設限怕得罪美國，這樣看自己快速死亡，不是好的想法與態度。

台大新聞所教授林麗雲指出，加拿大同樣面對與美國談判的問題，但最後仍成功制定媒體議價法，而政府也應該以以本國產業、人民利益為主。

數發部則回應說，堅定支持「新聞有價」，鑒於著作鄰接權與強制議價權之相關立法均面臨不同機會、風險、與挑戰，考量國際情勢變動，為力求完善，提請行政院和相關部會共同研議相關措施，以凝聚國人之共識。