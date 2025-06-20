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主權基金有償撥用外匯存底 楊金龍：有兩種方式

記者陳儷方／台北20日電
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政府成立主權基金的專法目前仍在跨部會研議，財源部分是否動用外匯存底及動用方式成為外界關注焦點，中央銀行總裁楊金龍昨說，需要外匯就去市場買，如果外匯市場買不夠，直接跟央行買也是一種方式；另一種方式可比照央行委外投資經營模式，但現在連專法都沒有，講這些都還言之過早。

總統賴清德在五二○談話提及要成立主權基金，行政院指示由國發會負責跨部會協商，國發會主委劉鏡清日前表示，主權基金專法尚在研議中，7月底立法院會期結束前還無法送出，資金籌措方式目前還在蒐集意見階段，投資項目也還沒開始討論。

針對主權基金財源，央行一再重申若需動用近6000億美元的外匯存底，必須採有償方式，楊金龍昨在央行理監事會議會後記者會首度說明「有償」的定義。

楊金龍表示，主權基金如果需要外匯，就在外匯市場買，外匯市場如果不夠，中央銀行可以提供，「如果說市場很緊，我們直接給他也可以」，這是一種方式；另外一種方式委託主權基金管會理委員投資操作，例如央行委託外國投資機構操作可以獲得收益，這也是一種有償。

楊金龍表示，他現在講的還不算數，要等到主權基金專法訂定後再來談，等到主權基金成立、規模確定，再來談央行要怎麼做。

央行 賴清德

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