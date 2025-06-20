央行連5凍 楊金龍：不降息阻升台幣 全年GDP可保3

中央銀行總裁楊金龍表示，下半年經濟金融前景不確定性高，但目前沒有看到降息條件。（記者季相儒／攝影）

台幣今年以來升值逾10%，成為最強亞幣。中央銀行總裁楊金龍表示，央行 目前沒有降息 抑制台幣升勢的構想；此外，隨著下半年美國對等關稅不確定性消除，加上上半年提前拉貨導致下半年經濟成長趨緩、出口降溫等因素，市場對台幣升值的預期應可消除。

央行昨舉行第二季理監事會議，決議利率「連五凍」。楊金龍說，目前央行的貨幣政策基調確實「比以前緊」，但以目前的經濟狀況、通膨情形而言仍是合適的，不是很緊也不是很寬鬆。

由於台幣匯率 5月上演「暴力升值」戲碼，外界關心央行是否考慮降息抑制台幣升勢，楊金龍明確表態，「目前沒有這樣的構想」。不過，楊金龍也提出下半年的降息條件，他說，如果經濟真的非常不好、通膨率一直降，「那這樣中央銀行也不可能硬邦邦」，貨幣政策是要有彈性的；但「目前為止沒看到這情況」。

楊金龍表示，台美都在今年下半年面對較大的不確定性，正如聯準會主席鮑爾所說，美國對等關稅政策不明確，如果全球經濟受到衝擊，台灣在今年下半年甚至明年都會受到很大影響。而相對於主計總處預測下半年的經濟成長率為1%，央行對於下半年的經濟看法相對保守，下修下半年經濟成長率至0.78%，至於全年成長3.05%則與上季預測相同，保「3」。

雖然央行對經濟成長率看法與三月預測相同，但楊金龍指出內涵並不一樣，「上半年經濟成長率比預期高很多，下半年比預期低很多」。通膨方面，央行展望下半年服務類價格漲幅可望維持緩降、原油價格較上年為低，通膨壓力可趨緩，今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率下修至1.81%、1.69。央行認為，國際大宗商品及國內服務類價格走勢、天候因素，可能影響未來國內通膨發展，國際油價雖受以伊戰爭影響而上漲，但只是短暫問題。

匯率方面，台幣對美元匯率本周四個交易日有三天收盤都見到29.5兌1美元，昨天因以伊衝突加劇影響，市場避險情緒升溫，匯價回貶至29.621兌1美元。

對於央行對台幣匯率的看法，楊金龍表示，台幣匯率年初貶值較多，第一季是貶過頭，現在是稍有修正，可以接受，如果下半年出口表現不佳、川普的關稅政策更加明確，將有助於消除市場對匯率的非理性預期，央行也不會利用降息的方式來抑制預期心理，必須達到降息條件，央行才會降息。