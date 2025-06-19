瑞銀最新報告 台灣富豪人數全球第15 近76萬人擁百萬美元

瑞銀發布「2025年全球財富報告」，台灣排名全球第15；圖為台北街景。（本報資料照片）

瑞銀最新報告指出，在樂觀的金融市場推動下，2024年全球私人淨資產增長4.6%。台灣百萬美元富豪將近76萬人，排名全球第15，較前年進步一名，而台灣成年人平均財富過去五年來增加35%，增速居前段班。

瑞銀18日發布「2025年全球財富報告」，在2020至2025年初期間，台灣每名成人平均財富（以新台幣計算）增加35%，成長速度是全球第三快，輸給南韓 （44%）和挪威（41%），但勝過中國大陸（27%）。

台灣的百萬美元富豪將近76萬人，排名全球第15，高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡 的兩倍。排在第一的是美國，有2300多萬人；中國大陸則以630多萬人名列第二。

美中兩國囊括全球54%的財富，其他國家的規模均難以望其項背，像是排名第三的日本 ，其財富僅占全球的4.5%，台灣則占1.3%。

報告指出，台灣每名成人財富平均為31萬2075美元，排在全球第15名；若以中位數觀察，台灣每名成人財富中位數為11萬4871美元，和新加坡以及南韓一樣都是平均財富成長速度快於中位數。

平均數字容易因相對少的超級有錢人而扭曲，中位數反而更能一窺中產階級財富的真實樣貌。

這份報告也列出衡量財富分配的吉尼係數排名，係數愈大，代表財富分配不均程度愈高。財富分配最不均的是巴西，其次是俄羅斯，第三是南非；美國排在第七，大陸是第17，台灣則是第20。南韓和日本分別為第23和29。