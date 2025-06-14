沉浸式學華語體驗文化 加國大專生連2年組團赴台

加拿大邁索納沃學院連續第2年選擇台灣為華語文化沉浸學習目的地；目前有22名學生在台參加實踐大學華語中心短期華語文研習課程。（駐加代表處提供）

台灣在國際華語教育領域的吸引力持續提升，加拿大 蒙特婁市邁索納沃學院連續第2年選擇台灣為華語文化沉浸學習目的地，目前有22名學生正在台灣參加實踐大學華語中心為期2週的密集華語文學習課程。

邁索納沃學院（Collège de Maisonneuve）是位於加拿大魁北克省蒙特婁市的法語公立職業學院，為學生提供高中之後的2年或3年專科課程，學生畢業後可選擇再進入大學就讀或展開職業生涯。

這22位邁索納沃學院學生都是首次造訪亞洲，他們1日抵台，預訂15日離台。為協助學生做好行前準備，駐加拿大台北經濟文化代表處教育組1月底特別為這批學生舉辦線上說明會，介紹台灣學習資源、生活環境與文化特色，讓他們對即將到來的台灣行充滿期待。

駐加代表處教育組表示，邁索納沃學院學生組團抵台後，在實踐大學華語中心安排下展開為期2週課程，上午專注於華語語言學習，下午透過實用會話練習強化口說能力。因在台期間適逢端午節 ，學生們也參與捏麵人、中華舞蹈、書法與香包製作等文化體驗系列活動，結合語言學習與節慶文化，深具教育意義。

除了課堂學習，這群學生也參訪國立故宮博物院，實地欣賞中華文化藝術珍品。課餘時間，學生自由探索台北市與新北市區，參加鳳梨酥 DIY活動，並由帶隊老師陪同前往烏來溫泉、白沙灣海灘、九份老街等地，實際運用所學華語，增進語言實力與文化理解。