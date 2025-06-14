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台幣13日進逼29.5元 盤中闖破5月初高點 央行出手穩匯

記者陳儷方／台北14日電
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一周以來，新台幣從29.931升至29.668，升值2.63角，重返升值路線。(記者侯永全／攝影)
一周以來，新台幣從29.931升至29.668，升值2.63角，重返升值路線。(記者侯永全／攝影)

中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。美元指數走弱，外資昨天大舉匯入逾12億美元，出口商和投信業也同步拋匯，新台幣昨天一早激升1.58角、最高攀升至29.502兌1美元價位，闖破5月初的盤中高點，盤中震盪1.78角；央行聯手進口商、政府基金進場買匯，且在午盤、尾盤擴大阻升力道，促使匯市豬羊變色，終場小貶0.8分、以29.668報收，終結連兩升。

至於即期外匯市場交易，衝出25.155億美元大量。

本周新台幣匯率原本平靜，但周四突然急升，以29.66兌1美元收盤，創下近3年新高，周五早盤也是急升，觸及市場預設的央行關卡29.5，新台幣最高價來到29.502。一周以來，新台幣從29.931升至29.668，升值2.63角，重返升值路線。

13日新台幣最高價29.502價位，已經突破5月初暴力升值的天花板29.59，刷新逾3年盤中新高紀錄。

匯銀人士指出，昨天上午有大量美元賣單湧入，央行也在中午之前大力拉抬美元，讓午盤新台幣收貶，下午賣盤變得零星，反而是買盤轉強；比較特別的是，美元買盤除了一開始就準備好進場的央行，同時發現外商保管行上午就開始買美元。

匯銀主管指出，以色列空襲伊朗，導致市場避險情緒升溫，國際美元反彈，加上央行擴大阻升力道，新台幣匯率升幅明顯縮減，收盤前央行再度敲進美元買單作價，讓新台幣匯率翻貶作收。

交易員指出，市場力量可能因為看到央行表態力守29.5，追空力道暫時減輕，縱使下周美元開始反彈，可能也維持不了多久，新台幣匯價終究要升。

央行統計13日主要貨幣對美元升貶情形，歐元升值0.08%、日圓升值0.06%、人民幣升值0.01%，其他貨幣均走貶，包括韓元貶值0.64%、越南盾貶值0.15%、新台幣貶值0.03%、新加坡幣貶值0.02%。

比較主要貨幣今年以來對美元升值情形，新台幣已升值10.49%，僅略低於歐元的10.8%，在主要亞幣中卻是最為強勁，日圓今年以來升值8.64%、韓元7.63%、新加坡幣5.95%、人民幣1.63%，升幅都比不上新台幣。法人分析，美國經濟與關稅談判不確定性仍高，建議維持日元與歐元區間偏多操作。

交易員指出，29.5兌1美元價位是一道關卡，既然央行已經表態，暫時化解匯市美元賣壓，接下來也是要看央行何時願意放行，市場認為下一道關卡價位可直接看到28.5兌1美元。

央行 匯率 貨幣

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