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廢棄母校變雜糧小學 吳學展發揚農村觀光

記者蔡維斌／雲林14日電
窯燒麵包飄香 儘管位在偏僻的小村田間，但吳學展的窯燒麵包每出爐就秒殺。(記者蔡維斌／攝影)
窯燒麵包飄香 儘管位在偏僻的小村田間，但吳學展的窯燒麵包每出爐就秒殺。(記者蔡維斌／攝影)

雲林縣元長鄉鹿北社區發展協會總幹事吳學展原是烘焙師，返鄉轉業務農並投入社區營造，把廢校的母校打造成「雜糧小學」，連兩年入選全台國產雜糧十大遊程農村景點，短短五年不僅轉換自己的人生，更成功翻轉故鄉。

吳學展求學時一心想創業，念農工時休學跑到台中當汽車維修「黑手仔」，後來因1名做烘焙的朋友問想不想轉業？讓他一頭栽進麵包世界。他花11年拚到小有名氣的烘焙師，不到30歲就創業，沒想到網路時代打亂烘焙生態。人生低谷時想起鹿寮老家有幾塊薄田，轉念嘗試務農，2020年當起「田庄哥」，回顧當初連小麥苗都買不到，如今一畝畝麥穗隨風搖曳，心情有如三溫暖。

兼具烘培與農務專長，他在老家舊屋建造鹿窯，把自種的雜糧做成窯燒麵包，之後更以元長鄉名產黑金鋼花生仁膜做窯燒吐司，濃郁花生香常引來饕客駐足，一周只賣一天，卻賣得紅火，後來他在麵包坊旁搭花棚當會客室，滔滔不絕講述農野趣事，地方軼聞野史，也介紹鹿寮好吃好玩的地方，成了溫馨小農站。

農作和麵包的成功連結，讓他看到人生新風景，他投入社區規畫小旅行、寫計畫案改善社區，最近與朝陽大學合作，在廢棄的新生國小鹿北分校辦「雜糧小學」，作為青年創生培育與農業承襲基地。五年來他讓資源匱乏的小村實現觀光夢。他說，農業之美不應埋在土裡，只有把作物的芬芳散發開來，才會讓更多人看見友善農業進而愛上元長。

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