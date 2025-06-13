台大學申請缺額近4年最低 老牌私校也逾8成 資通訊系熱門

申請入學近年缺額

台灣各大學申請入學昨公布分發結果，今年各大學總計提供一般生5萬0854個招生名額，最終有4萬4025人獲分發，整體名額使用率達83.8%，不含願景計畫等外加，最終留下8196個缺額，創近4年來最低。

根據甄選會統計，今年頂大如台大 、陽明交大、清大等校，名額使用率均達九成，中字輩如中山、中央、中興3者名額使用率逾八成，老牌私校同樣表現不俗，東吳、輔仁、淡江大學名額使用率均八成，理工見長者如中原、元智、逢甲、大同等校名額使用率更達九成之多。

甄選會組長連昭雯說，招生缺額較去年大減，原因為部分大學先前已先將名額寄存教育部 管控，整體招生名額減少。再者，報名人數略增、大學多羅列備取名額，考生就讀意願高，也讓志願登記人數增加。今年有高達九成考生以第一志願序獲分發，代表多能順利錄取最理想的志願。

連昭雯也提到，各大學名額使用率均提升，僅六所大學略降，兩所學校滿招，分別是台北藝術大學、康寧大學，僅台北基督學院一校名額使用率未達五成。

此外，受產業暢旺影響，資通訊相關科系均開出招生紅盤。台大註冊組長李宏森表示，今年醫學、牙醫、電機、資工系都無缺額，另也觀察到，台大校內預分發時，同時錄取醫學系和電機系的學生中，有1人最後選擇電機系；去年缺額11個的化工系，今年只有4個缺額，整體來看，工學相關科系缺額均下降。

陽明交大教務長陳永昇也說，今年電機系甲組通過一階篩選的學生均為3科滿級分，最終錄取生都有滿級分的好成績。資通訊相關應用科系如材料系，缺額也從前年10人降至今年5人；應用化學系從前年缺14人降為4人。評估綜觀近年台灣半導體、AI 應用潛力，電機資訊人才又都是國際型人才，未來招生優勢應會再持續。

清大教務長巫勇賢表示，清大電機系近兩年來都無缺額，且錄取生分數都接近滿級分。材料系去年缺額12人，今年減至6人，化工系去年缺額有6人，今年則無缺額，整體招生狀況亦較去年更佳。