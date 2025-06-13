我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

台大學申請缺額近4年最低 老牌私校也逾8成 資通訊系熱門

記者許維寧、李芯／台北13日電
申請入學近年缺額
申請入學近年缺額

台灣各大學申請入學昨公布分發結果，今年各大學總計提供一般生5萬0854個招生名額，最終有4萬4025人獲分發，整體名額使用率達83.8%，不含願景計畫等外加，最終留下8196個缺額，創近4年來最低。

根據甄選會統計，今年頂大如台大、陽明交大、清大等校，名額使用率均達九成，中字輩如中山、中央、中興3者名額使用率逾八成，老牌私校同樣表現不俗，東吳、輔仁、淡江大學名額使用率均八成，理工見長者如中原、元智、逢甲、大同等校名額使用率更達九成之多。

甄選會組長連昭雯說，招生缺額較去年大減，原因為部分大學先前已先將名額寄存教育部管控，整體招生名額減少。再者，報名人數略增、大學多羅列備取名額，考生就讀意願高，也讓志願登記人數增加。今年有高達九成考生以第一志願序獲分發，代表多能順利錄取最理想的志願。

連昭雯也提到，各大學名額使用率均提升，僅六所大學略降，兩所學校滿招，分別是台北藝術大學、康寧大學，僅台北基督學院一校名額使用率未達五成。

此外，受產業暢旺影響，資通訊相關科系均開出招生紅盤。台大註冊組長李宏森表示，今年醫學、牙醫、電機、資工系都無缺額，另也觀察到，台大校內預分發時，同時錄取醫學系和電機系的學生中，有1人最後選擇電機系；去年缺額11個的化工系，今年只有4個缺額，整體來看，工學相關科系缺額均下降。

陽明交大教務長陳永昇也說，今年電機系甲組通過一階篩選的學生均為3科滿級分，最終錄取生都有滿級分的好成績。資通訊相關應用科系如材料系，缺額也從前年10人降至今年5人；應用化學系從前年缺14人降為4人。評估綜觀近年台灣半導體、AI應用潛力，電機資訊人才又都是國際型人才，未來招生優勢應會再持續。

清大教務長巫勇賢表示，清大電機系近兩年來都無缺額，且錄取生分數都接近滿級分。材料系去年缺額12人，今年減至6人，化工系去年缺額有6人，今年則無缺額，整體招生狀況亦較去年更佳。

台大 教育部 AI

上一則

丈夫違保護令偷刪妻子手機照片 檢起訴多罪求處重刑

下一則

史哲將接任高鐵董座 藍委再酸：這麼優秀該掌台鐵

延伸閱讀

打擊校園歧視 紐約全州大學將設民權協調官

打擊校園歧視 紐約全州大學將設民權協調官
吳翠姬音樂會盈餘善款1萬美元 捐西來寺、西來大學

吳翠姬音樂會盈餘善款1萬美元 捐西來寺、西來大學
教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展

教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展
陳坤開心當23年單親爸 兒大學畢業視他是英雄

陳坤開心當23年單親爸 兒大學畢業視他是英雄

熱門新聞

被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標