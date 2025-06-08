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少子化衝擊 中山、高雄大學重啟併校談判

台灣新聞組／台北8日電
國立中山大學（圖）與高雄大學兩校近期各自召開校務會議，同意重啟併校談判，讓合併案再露曙光。(本報資料照片)
國立中山大學（圖）與高雄大學兩校近期各自召開校務會議，同意重啟併校談判，讓合併案再露曙光。(本報資料照片)

國立中山大學與高雄大學合校議題討論已久，因「校名」沒共識擱置多年。近年受少子化衝擊和產業鏈轉型雙重夾擊，兩校今年各自召開校務會議，同意重啟併校談判，合併案再露曙光，至於合併後校名為何，也備受關注。

高教工會則認為，地方型公校在少子化趨勢下，也開始面臨招生壓力，而推動公公併，法源上比公私併容易，確實能夠預見少子化下，公立大學整合會是考量的策略之一。

中山、高大併校，兩校皆有整合意願，中間卻多次卡關，2019年因校名談不攏，決議暫緩；2023年，高雄大學臨時校務會議再度討論合併後校名問題，仍無共識。

高雄大學前天召開第51次校務會議，表決是否同意重啟與國立中山大學合校議題，120名校務代表有66人到場，最後59票贊成、2票反對、5票棄權，通過提案，重啟研議與中山大學合併議題。

高雄大學校長陳啓仁宣示，將秉持著保障教職員工及學生各項權益為優先，籌組合校評估與規畫工作小組，以公開透明的資訊落實教職員生參與機制。

中山大學今年3月底校務會議也做出同樣決議，55名到場校務代表，有53票贊成，2人未表態，同意重啟研議併校。中山大學表示，兩校近期將成立「合校工作委員會」，並舉辦說明會、公聽會與座談會蒐集各方意見。

高雄大學高層透露，近年少子化問題嚴峻，兩校進一步合作是必須的，加上大環境改變，南台灣半導體S廊帶成形，周邊產業園區聚落人才需求量大，行政團隊不排斥與中山大學合作培育人才，對於併校意願都是正向。

中山大學內部也認為，時空背景已不同，雙方對併校議題都會保持最大彈性和空間，關於校名仍需要透過討論，凝聚共識。高雄大學則揭露時間表，若兩校合併推動順利，預計2027年獲教育部核定後，2028年8月完成合併並揭牌。

高教工會副理長翟敬宜表示，中山與高雄大學，兩校均以理工見長，合併後，同類型的科系教師數量會變多，但少子化持續下，屆時招生數有沒有辦法支撐這麼大批的教師、教師義務鐘是否可能不足，都是要考量的問題。

國立中山大學與高雄大學（圖）兩校近期各自召開校務會議，同意重啟併校談判，讓合併案...
國立中山大學與高雄大學（圖）兩校近期各自召開校務會議，同意重啟併校談判，讓合併案再露曙光。(本報資料照片)

公校 教育部

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