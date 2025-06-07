台灣Q1來美國觀光成長12.3% 未來推郵輪等主題

美國旅遊推展協會日前舉辦季會，會長唐靜儀（右4）等人出席，公布最新的推廣旅遊美國主題將是郵輪及教育觀光。(中央社)

根據統計，今年1到4月台灣赴美旅遊人次達12萬以上，其中以觀光 為目的較2024年同期成長12.3%。為維持旅遊熱度，美國旅遊推展協會說，接下來將主打郵輪及教育觀光。

美國旅遊推展協會日前舉辦季會，對外公布最新的推廣旅遊美國主題將是郵輪及教育觀光。

美國旅遊推展協會長唐靜儀說，根據NTTO美國國家旅遊辦公室數據顯示，台灣今年1到4月赴美人次達12萬4293人，是美國第18大客源國，其中以觀光、商務及教育3大類別的成長人數驚人，尤其觀光較去年同期成長12.3%。

唐靜儀指出，受到匯率影響加上星宇航空開航安大略，及長榮航空下半年將開航達拉斯等新航班、新航點的加持下，未來成長力道值得期待，目標旅遊人次可以回到COVID-19前的8成以上。

唐靜儀指出，接下來將擴大推廣力道，與美國在台協會、美國國家旅遊局及美國各州政府辦事處協會攜手，今年美國館將再度登場台北國際旅展，並參加台南觀光產業推介會，要持續推廣美國旅遊。

美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如指出，未來美國旅遊行銷推廣將會採多角度規劃包括實體或線上研討會、業者教育訓練、航空公司聯合行銷、產學合作與展會行銷等。

美國旅遊推展協會指出，接下來將主打郵輪及教育觀光，其中郵輪方面，主推迪士尼 遊輪及荷美遊輪，迪士尼遊輪擁有5艘船隊，包括迪士尼魔法號（Disney Magic）、迪士尼奇妙號（Disney Wonder）、迪士尼夢想號 （Disney Dream）、迪士尼幻想號 （Disney Fantasy）和迪士尼願望號（Disney Wish），另外計劃再建造迪士尼寶藏號（Disney Treasure）和迪士尼探險號 （Disney Adventure）等3艘船。

美國旅遊推展協會說，荷美遊輪則常舉辦品味生活、文化與藝術導向的活動，如品酒、藝術拍賣會、海上圖書館、橋牌與麻將大賽等活動，且阿拉斯加極光季將於8月21日展開持續到隔年，將推出遊輪搭配旗下景觀火車、旅館等規劃超過30種組合行程提供同業推廣。