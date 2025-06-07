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台軍人出國可優先登機 6航空7月上路 國防部將配合修法

記者甘芝萁、李人岳／台北7日電

華航等六家國籍航空，7月起將同步推出「軍人優先登機服務」，現役軍人憑軍人身分證就能優先登機，不過基層官兵反映，國防部明文規定出國官兵不得攜帶身分證明，航空公司的美意恐是「看得到吃不到」；國防部回應，將配合修正法規，刪除不得攜帶身分證明出國之規定，讓禮遇可在7月準時上路。

交通部長陳世凱、國防部長顧立雄昨與國籍航空業者代表、華航董事長高星潢等宣布，7月起現役軍人本人出示軍人身分證供識別後，在台灣機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮等六家國籍航空的國際線航班，可享優先登機禮遇。

顧立雄說，目前已開放軍人自由行，現在搭配國籍航空的優先登機服務，盼能讓軍人自由行的政策更往前推進，讓軍人得到休假的便利感、榮耀感；陳世凱指出，第二階段將研議是否讓軍人的眷屬也能一起優先登機。

基層官兵反映，依「國軍人員身分證明管理要點」明定「奉准出國之國軍人員，不得攜帶身分證明出國」；「國軍人員出國業務作業規定」也規定「出國觀光人員，以個人身分著便服出國，並不得將任何與軍事有關之證件、資料交予他人」，感嘆此項禮遇「看得到吃不到」。

國防部回應，將配合修正「國軍人員身分證管理要點」及「國軍人員出國業務作業規定」，刪除不得攜帶身分證出國之規定。據了解，相關辦法已經完成修訂，最快下周正式公布。

另有官兵反映，軍人搭乘國際線的頻率較少，反而是外離島駐防官兵搭機的機會較多，若不適用於國內線，效益不大。

陳世凱說，國內線飛機小，也沒分艙等，並無優先登機的問題，國際線才有登機順序，經思量最終才推出此服務。

國防部 華航 觀光

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