黑白集／台電「無煤即缺電」說 狠搧非核家園政策

針對立院通過「2028無煤中火」的決議案，台電董事長曾文生日前表示，若中火2028年無煤，將影響整體供電能力14%，即便核一、二、三廠全數延役也不夠，國家電力系統將被癱瘓。(記者胡經周／攝影)

台灣進入「非核家園」沒幾天，台電就把各地除役火力機組推上陣非法發電，中南部民眾抗議四起。藍白為此聯手，在立院通過「2028無煤中火」的決議案；行政院卻說辦不到，稱得等2034年才能實現。意思是說，為了無核家園，大家得多吸10年碳。

對此，台電董事長曾文生總算說了大白話。他說，台電不可能為了達成「無煤」而沒電可用。如果中火在2028年無煤，將影響15％的供電，國家電力系統將陷於癱瘓，核三延役也不夠填補。言下之意，「無核家園」的新境界，就是用「碳汙染」換得的。

這道題，也是民進黨 給全民的智力測驗。被「無核」口號催眠的人，以為終點站就是個美麗新世界；誰料到了那裡，才知道必須以自己的「肺汙染」為代價。民進黨成功洗腦一批無核信徒，卻連非信徒也跟著受害。當初核二、核三除役時，如果民進黨說清楚真相，要大家在「無核」與「無煤」之間作出選擇，相信沒有多少人想要與煤長相廝守吧！

曾文生的「無煤即缺電」說，狠狠搧了「非核家園」一耳光，讓民進黨的錯誤能源政策完全露餡。難怪大家都說蔡英文 比賴清德 聰明：蔡英文機巧地把2025非核家園的目標訂在自己卸任之後，賴清德則傻傻接下爛攤，不知道自己面對的缺電及碳汙風險就在眼前。（轉載自聯合報）