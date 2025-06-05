梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對 民代：祖靈會生氣

梨山賓館前蔣中正銅像將隨圓環裝置藝術改造工程，移到賓館內。（記者游振昇／攝影）

梨山賓館前蔣中正銅像將移賓館內，台中市議員古秀英今天說，消息傳出後她接到很多泰雅族人電話抗議，反對銅像遷移，否則祖靈會生氣；和平區代表會代表詹森說，他強烈反對移銅像，只有意識型態，沒有意義；參山處長曹忠猷表示，將再和山上居民加強溝通。

台中市議員古秀英今天表示，梨山賓館前圓環蔣中正銅像將被移到賓館內，不再是圓環地標，族人聽到消息後急打電話告訴她，他們反對移銅像，族人反應激烈，說移銅像祖靈會生氣。

和平區代表詹森表示，中橫公路開拓史中，這座銅像有歷史意義和定位，政府應該想辦法如何讓大梨山地區對外交通更便利，而非在這種意議型態工程上動手，他說這座銅像立在梨山賓館前圓環近50年，沒有影響交通，沒必要遷移；他將和大梨山地區的另二名代表和與二名里長開會討論後續行動。

梨山賓館前蔣中正脫帽、持帽銅像將移到賓館室內，圓環改成裝置藝術區，預計今年底完工，在梨山出生、長大的梨山居民唐雲志說，他百分之百反對，他說銅像在當地是精神指標，代表當年榮民開拓中橫的歷史一段，有特定意義，有歷史定位，他說遷移銅像是意識型態，沒有意義也勞民傷財

交通部觀光 署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，說明將保留並妥善保管蔣中正銅像，移到梨山賓館文物館供參觀，國旗將往圓環區後方挪移，以利裝置藝術的整體規劃；曹忠猷說，新的裝置藝術預計今年底完工，由書法大師的書法結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標。

曹忠猷表示，圓環裝置藝術改造工程完全以發展梨山觀光為出發點，參山處曾開說明會和梨山居民溝通，多數人同意，工程不能喊停，他將再和大梨山居民加強溝通說明。