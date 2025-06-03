黑白集／錯誤能源政策帶衰 台電、中油變錢坑

過去5年，中油大虧超過2500億台幣，比起台電不遑多讓。圖為中油三接液態天然氣儲存槽。（記者鄭國樑／攝影）

中油公布6月天然氣 價格，民生及工業用氣均未調整，唯獨「電業用氣」大降10％。中油宣稱，是按「天然氣價格公式」調整；但明眼人一看即知，這次降價是為了幫台電「分攤虧損」。

今年以來，民生天然氣價格持平，工業用氣漲了13％，電業用戶則漲兩回降一回。經這次調降，電業用氣價格等於減了5.5％。殊難想像，什麼公式可以「一體套用、三種結果」？公式成了政治工具，說「顧民生」，其實是「顧虧損」。

台電、中油原本都是國營事業金雞母，近年卻成了「難兄難弟」。截至去年，中油累計虧損近700億（台幣，下同，約23億美元），看似比台電累計虧損4000多億少。但過去5年，中油大虧超過2500億元，比起台電不遑多讓，只不過中油底子較厚罷了。但底子再厚，也逃不過轉盈為虧命運。

台電鉅額虧損，已成無底黑洞。非核家園後，天然氣發電占比超過6成，如天然氣不降價，台電將愈虧愈多。中油無端調降氣價，是自己出血，為台電止血。如此，只是把台電的虧損挪到中油帳上，是政府在玩數字遊戲！

至今年底，中油預估負債比將達95％，和台電同樣瀕臨破產。到底誰拖累了誰？說穿了，既非台電拖累中油，也非中油拖累台電，而是被民進黨 錯誤能源政策帶衰，兩棵「搖錢樹」變成兩個「大錢坑」。