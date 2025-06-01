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新冠疫情升溫…家用快篩急鋪貨 醫用快篩庫存僅1萬多劑

記者林琮恩、李青縈／台北1日電
新冠疫情升溫，不僅民眾反映買不到家用快篩試劑，傳出診所醫用快篩也缺貨。（本報資料照片 ）
新冠疫情升溫，不僅民眾反映買不到家用快篩試劑，傳出診所醫用快篩也缺貨。（本報資料照片 ）

新冠疫情升溫，民眾反映買不到家用快篩試劑，衛福部雖緊急鋪貨，但昨傳診所醫用快篩也缺貨，基層診所呼籲「快篩應優先給高風險族群使用」。衛生福利部食品藥物管理署統計至5月30日，醫用快篩庫存僅剩1萬1500劑。專家指診所是醫用快篩主要用戶，全國診所家數破萬家，現行庫存量不足以因應，應增產及增加國外輸入量。

地方衛生局詢問醫療院所是否可用家用快篩替代醫用快篩？食藥署長姜至剛昨夜表示，法規未禁止專業人員使用家用快篩，且檢測性能標準相同，若醫用快篩不足時，可作為臨床輔助使用。

基層醫療協會理事長林應然說，台灣上一次面對疫情高峰已是去年，今年6月前幾乎未再看到新冠疫情，導致快篩廠商生產意願降低，加上庫存醫用快篩試劑過期，近期疫情急速上升，廠商製造速度跟不上，不僅一般民眾買不到家用快篩，醫療院所也買不到醫用快篩。林呼籲各界把快篩試劑留給高風險民眾。

食藥署指出，目前可供應醫用快篩試劑許可證共五張，分別為國產四張，國外輸入一張，許可證業者可持續供應相關產品，近十日醫用快篩已出貨13萬6000劑，現在庫存則有1萬1500劑，近期未接獲醫療院所通報醫用快篩試劑短缺，無法確認缺貨原因。食藥署表示，將持續協助媒合醫療院所與生產廠商，鼓勵生產、加速出貨。

台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民表示，醫院多以PCR檢測患者是否感染新冠，大多數醫用快篩的使用者是診所，全台診所總數逾萬，目前庫存的一萬多劑醫用試劑「完全不夠」，此波新冠疫情粗估會持續兩個月以上，屆時快篩需求勢必增長。

黃立民說，醫用快篩使用的目的是當患者出現新冠症狀，但自行使用家用快篩，結果卻呈現陰性，醫師會使用醫用快篩再次確認，二次快篩可將檢驗準確率提升至八、九成，而且患者有明顯新冠症狀時，因PCR等待時間較長，也會先以醫用快篩檢測，即使民眾可購買家用快篩，醫用快篩需求仍在。

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