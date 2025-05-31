雙北世壯運落幕 14天賽事創「10大之最」 2年後關西再見

2025雙北世界壯年運動會在4分30秒的焰火中畫下句點，下屆主辦單位是日本關西。新北市長侯友宜說要為這次勇於上場的人點讚，也感謝中央地方合作實現這場國際賽事。(記者曾原信／攝影)

2025雙北世界壯年運動會昨晚閉幕，交棒給下屆主辦日本 關西；新北市長侯友宜 說，運動為人生創造無限的可能，他要為這次勇於上場的人點讚，也感謝中央地方合作，實現這場跨國際的賽事。

世壯運昨晚在新北市美術館辦閉幕典禮，在「We are the World」的主題下，這場歷時14天、107國逾2萬5000名選手與隊職員參與的國際體育盛會畫下句點。

國際壯年運動總會（IMGA）會長Sergii Bubka感謝來自全球的壯年選手展現運動無界、人生無限的精神，也肯定雙北合力舉辦這場國際賽會所展現的專業與溫度。

侯友宜說，他參加世壯運慢速壘球賽事，從不熟悉規則到上場揮棒、衝刺、撲壘，真的很開心。讓他驚訝的是，神駒隊成員年齡總和超過440歲，還有105歲標槍金牌，91歲地表最速爺爺，88歲噴射機阿嬤，全民參與、終身運動的概念成就了這些感動。

「這是奧運 看不到、專屬2025雙北世壯運的感動回憶」。台北市長蔣萬安說，人人都可感受競技的刺激體驗運動的美好，說出「我運動，故我在」，世壯運點燃運動魂，讓他想起開幕式桌球選手莊智淵說的，「你不一定會當運動員一輩子，但你可以喜歡運動一輩子」。

世壯運30日公布這屆「十大之最」，包含參賽人次4萬8000人次歷屆最多、選手年齡層30至105歲最廣、選手年紀最年長、獎牌數1萬3507面歷屆最多，更首度納入台灣發明的木球項目等。

IMGA會旗交接給關西世壯運組委會會長松本正義後，他邀大家參加兩年後的關西世壯運，他預告將參加100公尺短跑，強調日本有很多活力熟齡族群，等待大家挑戰。

在世壯運主題曲主唱葛西瓦、Energy等登場表演後，4分30秒的璀璨焰火緊接著點亮夜空，眾人互道「關西再見」。